Félelmetes üzenetet olvastak be az iráni tévében: kegyetlen csapás vár azokra, akik az utcára mernek vonulni
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda nyíltan megfenyegette az ország lakosságát. Arra figyelmeztettek, hogy ha újabb tüntetésekre kerül sor, a válasz még a januári véres megtorlásnál is keményebb lesz - tudósított a Times of Israel.

A Forradalmi Gárda egy televízióban felolvasott közleményben fogalmazta meg az üzenetet. Ebben az állt, hogy "a gonosz ellenség, miután nem érte el céljait a csatatéren, ismét a félelemkeltést és az utcai zavargásokat szítja".

A szervezet "a január 8-ainál is erősebb csapást" ígért az esetleges új tiltakozások résztvevőinek.

Az iráni kormány januárban brutálisan lépett fel a kormányellenes megmozdulásokkal szemben. Ezeket az eseményeket a hatóságok "zavargásoknak" minősítették. A tüntetések eredetileg a szankciók sújtotta ország gazdasági helyzetével kapcsolatos elégedetlenségből robbantak ki.

Az iráni hatóságok hivatalosan több mint háromezer halálos áldozatot ismertek el, köztük a biztonsági erők tagjait és civileket is. Az egyesült államokbeli székhelyű HRANA ezzel szemben több mint hétezer áldozatot dokumentált. A halottak túlnyomó többsége tüntető volt, a valós számuk azonban ennél is jóval magasabb lehet.

Címlapkép forrása: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

