Irán elnöke elárulta, miért lövik az Öböl-államokat
Portfolio
A február 28-i izraeli-amerikai támadást követően Irán megtorlásával minden országot elkezdett támadni a Perzsa-öbölben. Most az elnök elárulta, hogy miért.

Maszoúd Peszeskján iráni elnök kijelentette, hogy szerinte Iránnak nincs semmi problémája a szomszédos országokkal. Ennek ellenére mégis napi szinten támadják őket drónokkal és rakétákkal is, ám most az államfő megmagyarázta, hogy mi oka van erre Teheránnak:

Iránnak semmi baja sincs az iszlám országokkal, ők a mi drága testvéreink. Tekintettel azonban arra, hogy az Egyesült Államok és Izrael a saját területüket és légterüket kihasználva megsérti Irán nemzeti szuverenitását és területi integritását, valamint bűncselekményeket követ el az iráni nép ellen, mi – jogos önvédelmi jogunk keretében – célba fogjuk venni ezeket a bázisokat

– mondta el egy telefonbeszélgetés alkalmával egyiptomi kollegájának, Abdel-Fattah esz-Szíszinek.

Irán támadásainak egy része valóban a térségi amerikai támaszpontokat veszi célba, ugyanakkor számos olyan beszámoló érkezett, amely az olajinfrastruktúra, vagy éppen lakóépületek elleni támadásokat említ. Korábban például a pénzügyi szektort fenyegették, emiatt teljes negyedek ürültek ki néhány városban.

Címlapkép forrása: Iranian Presidency/Anadolu via Getty Images

