Készül a mesterterv: a német kancellár szerint két ország játszhat kulcsszerepet Európa energiabiztonságában

Friedrich Merz német kancellár pénteken bejelentette, hogy az Európai Unió Kanadával és Norvégiával közös energiaellátási stratégián dolgozik.

A politikus a norvégiai Bardufossban beszélt az együttműködés részleteiről. A sajtótájékoztatót a NATO Cold Response elnevezésű hadgyakorlatán tartották, amelyen Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök és Mark Carney kanadai kormányfő is részt vett.

Merz hangsúlyozta, hogy

az Európai Uniónak közös stratégiára van szüksége az energiaellátás terén.

Hozzátette, hogy ennek kidolgozásában a kanadai és a norvég partnerekre kíván támaszkodni. Bár részleteket nem árult el, az energiaforrás profilok alapján Norvégia a gáz-, Kanada pedig az olajellátásban segítheti az Európai Uniót.

Forrás: Reuters

