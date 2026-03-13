Kettészakadt Európa a közel-keleti háború miatt: vannak, akik már tárgyalnának Iránnal

A Perzsa-öböl bejáratánál húzódó tengerszoros normál körülmények között a világ olaj- és LNG forgalmának mintegy ötödét bonyolítja le. A szállítások azonban az olajszállító hajók elleni iráni támadások nyomán jelenleg a nullához közelítenek. Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei csütörtökön megerősítette, hogy fenntartja a szoros lezárását.

Az európai kormányok a közel-keleti konfliktusba való belesodródás nélkül próbálják elérni az olaj- és gázexport újraindítását. Az illetékesek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nincs garancia a tárgyalások sikerére.

Teherán ugyanis feltehetően az energiaárak felverésével kívánja nyomás alá helyezni Donald Trump amerikai elnököt a konfliktus lezárása érdekében.

Az olaj hordónkénti ára az év eleji mintegy 60 dollárról nagyjából 100 dollárra ugrott, miközben az európai földgázárak 75 százalékkal emelkedtek ugyanebben az időszakban.

Az európai országok igyekeznek távol tartani magukat a közvetlen katonai beavatkozástól, sőt, többen élesen bírálták a konfliktust kirobbantó amerikai–izraeli támadást. Ugyanakkor a kormányok mélyen aggódnak amiatt, hogy a szoros tartós lezárása tovább emeli az energiaköltségeket. Ez a helyzet súlyosbítja a kontinens gazdasági gondjait, és tovább növeli az amúgy is kifeszített állami költségvetésekre nehezedő nyomást.

Olaszország, Franciaország és Görögország hadihajói az EU Aspides védelmi missziója keretében már jelen vannak a Vörös-tengeren. A háború eszkalálódásától tartva azonban a Hormuzi-szorosban egyetlen európai flotta sem hajlandó fegyveres kíséretet biztosítani, amíg fennáll a támadás kockázata. Emmanuel Macron francia elnök a héten jelezte, hogy Párizs kész lenne részt venni a kereskedelmi hajók kíséretében, amennyiben a konfliktus enyhül. A francia államfő korábban telefonon közölte Maszud Pezeskján iráni elnökkel, hogy Teheránnak garantálnia kell a szabad hajózást.

Az uniós egység azonban törékeny. Egy másik illetékes szerint egyes európai kormányok kifejezetten ellenezték az Iránnal való kapcsolatfelvételt. "Egyesek szerint beszélnünk kell az irániakkal, de az uniós tagállamok álláspontja nagyon eltérő, ami jelentősen bonyolítja a helyzetet" – fogalmazott a forrás. Nagy-Britannia nem tárgyal közvetlenül Iránnal a szoroshoz való hozzáférésről. Yvette Cooper külügyminiszter azonban jelenleg is Szaúd-Arábiában egyeztet az öbölmenti államokkal az olajellátás zavartalanságáról. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter pénteken a Corriere della Serának nyilatkozva elmondta, hogy arra törekednek: Európa egységes álláspontot képviseljen. Ennek keretében hivatalosan is kérnék a háborúban nem érintett országok hajóinak biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson.

