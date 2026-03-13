Közeleg a nagy bejelentés: a világ egyik legerősebb országa segíthet be Amerikának

Takaicsi Szanae miniszterelnök a tervet március 19-én, a Donald Trumppal tartandó washingtoni csúcstalálkozón jelenti be. A tavaly Trump által meghirdetett Aranykupola projekt a meglévő földi telepítésű védelmi rendszereket, például az elfogórakétákat egészítené ki. Ehhez kísérleti, űrbe telepített elemeket használnának, amelyek orbitális pályáról lennének képesek észlelni, követni és semlegesíteni a beérkező fenyegetéseket. A program tervezett céldátuma 2028, de eddig kevés látható előrelépés történt. Egyelőre az sem világos, hogy Japán pontosan milyen formában vesz részt az együttműködésben. A Jomiuri című lap szerint Tokió abban bízik, hogy

a rendszer védelmet nyújthat a Kína és Oroszország által fejlesztett új, hiperszonikus siklóeszközök ellen is.

Japán források szerint Tokió azzal számol, hogy Trump rakéták gyártását vagy közös fejlesztését fogja kérni tőlük. Erre azért van szükség, hogy pótolják az Irán elleni amerikai-izraeli háborúban, valamint az Ukrajna támogatása során megcsappant amerikai fegyver- és lőszerkészleteket. Japán egyelőre mérlegeli, hogyan reagáljon egy ilyen felkérésre. Tavaly történelmi fordulatként Tokió már szállított az Egyesült Államoknak licenc alapján gyártott Patriot légvédelmi rakétákat. Ezzel megtörték a halálos fegyverek exportjára vonatkozó, régóta érvényes tilalmat.

A Patriot elfogórakéták kulcsfontosságú szerepet játszanak az iráni ballisztikus rakéták és drónok elhárításában az Öböl-térségben, miután az Egyesült Államok és Izrael a múlt hónapban légitámadást indított Irán ellen. Ukrajna szintén ezekre a rendszerekre támaszkodik az energetikai és katonai infrastruktúrájának megóvásában a 2022 óta tartó orosz invázióval szemben.

Szintén pénteken Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter bejelentette, hogy megkezdődött az amerikai Tomahawk robotrepülőgépek szállítása a Japán Tengerészeti Önvédelmi Haderő számára. A legfeljebb 1600 kilométeres hatótávolságú fegyvereket Japán az elrettentési stratégia részeként, az ellenség hatótávolságán kívülről indítható csapásmérő képességként kívánja használni. A japán kormány legfeljebb 400 Tomahawk beszerzésére kötött megállapodást a 2025 és 2027 közötti pénzügyi évekre. Nyárig az egyik Aegis-rombolót – az első japán hadihajót, amely Tomahawkokat hordoz – az Egyesült Államokba küldik éles lőgyakorlatra.

Koizumi emellett bejelentette a norvég Joint Strike Missile földi és tengeri célpontok elleni robotrepülőgépek szállításának megkezdését is, amelyeket

a Japán Légi Önvédelmi Haderő F-35-ös vadászgépein fognak bevetni.

