Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Egyre több a jele, hogy nem lesz hamar vége a háborúnak
Az elmúlt napokban több nyilatkozat is reményt adott a közel-keleti háború lezárásának közeledésére, de újabban megfordulni látszik az ezzel kapcsolatos kommunikáció.
Katarban még sokáig elegendőek a tartalékok
Az Öböl egyik leggazdagabb országában, Katarban a fennálló helyzet miatt felmerült, hogy meddig lehet elegendő az édesvíz- és az élelmiszer-tartalék. A belügyminiszter megnyugtatta a lakosságot, hogy előbbi esetén 4 hónapra, utóbbinál pedig 18 hónapra elegendő készletet halmoztak fel.
Közeleg a nagy bejelentés: a világ egyik legerősebb országa segíthet be Amerikának
Japán a jövő héten bejelenti, hogy csatlakozni kíván az Egyesült Államok Aranykupola rakétavédelmi programjához. Emellett Washington az amerikai fegyverkészletek pótlásában is számíthat Tokió segítségére – közölte két, a téma érzékenysége miatt névtelenséget kérő kormányzati forrás.
Felszálltak az európai atomhatalom vadászgépei: éles bevetésre indultak a RAF F-35-ösei a háborús zónában
A brit védelmi minisztérium közlése szerint egy brit légvédelmi egység több drónt is lelőtt a Közel-Keleten. Az incidens azután történt, hogy dróntámadás ért egy iraki, Erbílben található koalíciós bázist, amelynek során amerikai katonák is megsebesültek - írta a Sky News.
Teherán már 111 drón lelövéséről beszél
Irán a háború kezdete óta összesen 111 drónt semmisített meg. Elmondták, hogy ezek között vannak MQ-9 Reaperek is, ezek a megfigyelésre és csapásmérésre alkalmas eszközök akár 30-32 millió dollárt is érhetnek. Azt a közleményben is tisztázta a Forradalmi Gárda hírportálja, hogy különböző típusokat semmisítettek meg. Az állítást független forrásból nem lehet megerősíteni, de korábban is érkeztek bejelentések arról, hogy drónokat vesztettek el az amerikaiak vagy az izraeliek.
Washington hatalmas vérdíjat ad az iráni vezetőkről szóló információkért
Akár 10 millió dollárra is számíthat az, aki hasznos információkat oszt meg az Egyesült Államokkal az iráni vezetőkkel kapcsolatban. Az amerikai külügyminisztérium Diplomáciai Biztonsági Szolgálata pénteken hozta nyilvánosságra a listát. Ezek alapján Modzstaba Hámenei ajatollah, Ali Laridzsáni a biztonsági erők egyik vezető tisztviselője is "sokat érhet". Név nélkül szerepel a Legfelsőbb Védelmi Tanács titkára, a Legfelsőbb Vezető katonai hivatalának vezetője, az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka és Irán legfelsőbb vezetőjének tanácsadója.
Egyre messzebb a háború vége: Amerika már expedíciós csapatokat telepít a rezsim közelébe
Az Egyesült Államok folytatja a katonák telepítését a Közel-Keletre, annak ellenére, hogy a napokban már az háború lezárásáról szóló hangok jelentek meg – írja a Wall Street Journal.
Rossz hír Kijevnek: Amerika olyan ütemben pusztítja a tartalékait, hogy Ukrajna elbúcsúzhat az egyik vágyától
Az Egyesült Államok az Irán elleni háborúban gyors ütemben meríti ki Tomahawk rakétakészleteit. Ez tovább csökkenti Ukrajna amúgy is csekély esélyeit arra, hogy megkapja ezeket a nagy hatótávolságú fegyvereket - írta meg a Kyiv Independent.
Irán beadta a derekát? Zöld utat kapott egy ország a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül
Négy, az ügyet közvetlenül ismerő forrás szerint Irán átengedett a Hormuzi-szoroson két indiai zászló alatt hajózó, cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tartályhajót.
Trump bejelentette: elsöprő erejű támadás jöhet a rezsim ellen, Teheránban bukni fog a vezetés
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozott az iráni eseményekkel kapcsolatban, ahol a rezsim vezetésének jövőjére is kitért.
Izrael szerint már 4-5 ezer iráni katona meghalt a támadásokban
Az izraeli hadsereg közleménye szerint a február 28-i támadások kezdete óta a becsléseik szerint már 4-5 ezer iráni katona és parancsnok veszthette életét. A közlemény szerint közülük sokan a belső biztonsági erők vezetői voltak, akiket Jeruzsálem nagy arányban vett célba. Azt is elmondták, hogy eddig mintegy 10 ezer bombát dobtak le a rezsimre.
Olaszország tagad
Felröppentek olyan hírek, amely szerint Róma tárgyalásokat kezdett Iránnal, hogy valahogyan elérje a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságának garantálását. Egy külügyminisztériumi forrás azonban tagadta az értesüléseket:
Diplomáciai kapcsolataik során az olasz vezetők az általános katonai deeszkaláció feltételeit kívánják elősegíteni, de nincsenek olyan titkos tárgyalások, amelyek célja csupán néhány kereskedelmi hajó megőrzése mások rovására
- mondta.
Trump nem kér Zelenszkij segítségéből
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, nincs szüksége az Ukrajna által felajánlott segítségre az iráni drónok elleni védekezést illetően – írja a Reuters.
Megindulhat a tárgyalás az iszlamista rezsimmel, de van egy fontos feltétel
Az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető diplomatája szerint Iránnak le kell állítania a szomszédos országok elleni támadásokat, mielőtt bármilyen közvetítési kísérlet megkezdődhetne. Ugyanakkor bízik benne, hogy a konfliktus végül diplomáciai úton rendeződik - tudósított az Iran International.
Irán elnöke elárulta, miért lövik az Öböl-államokat
A február 28-i izraeli-amerikai támadást követően Irán megtorlásával minden országot elkezdett támadni a Perzsa-öbölben. Most az elnök elárulta, hogy miért.
Frissítés: a CENTCOM közölte, hogy hat áldozata van a KC-135-ös gép lezuhanásának
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy a korábbi hírekkel ellentétben a legénység egyetlen tagja sem élte túl a KC-135-ös utántöltő gép zuhanását. Korábban négy áldozatot említettek és két embert eltűntként azonosítottak. Az eset körülményeit még vizsgálják.
UKMTO: újabb incidens a Hormuzi-szorosban
Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Szolgálata (UKMTO) beszámolója szerinte egy hajót ismeretlen lövedék talált el. A becsódást követően a fedélzeten tűz ütött ki. Irán az elmúlt napokban több kereskedelmi járműre is tüzet nyitott a kulcsfontosságú tengeri útvonalon.
UKMTO WARNING 019-26 UPDATE 002 Click here to read the full warning⤵️https://t.co/Oc36nBhjaf#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/ENNpicDJaq https://t.co/Oc36nBhjaf— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 13, 2026
Két tengerész sérült meg a Fordon
A Gerald R. Ford repülőgép-hordozón felcsapó lángokat sikerült eloltani, Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok vezérkari főnöke azonban közölte: két tengerész megsebesült. Az elérhető információk szerint a lángokat nem iráni támadás okozta.
(Sky News)
Kettészakadt Európa a közel-keleti háború miatt: vannak, akik már tárgyalnának Iránnal
Franciaország és Olaszország tárgyalásokat kezdeményezett Iránnal a Hormuzi-szoroson közlekedő hajóik biztonságos áthaladásáról, miközben az energiaszállítmányok gyakorlatilag leálltak a térségben – tudta meg a Financial Times három, az egyeztetésekről tájékoztatott tisztviselőtől.
A Pentagon szerint hamarosan elhárul a rakétaveszély
Pete Hegseth hadügyminiszter szerint minden olyan iráni vállalat, amely ballisztikus rakéták gyártásával foglalkozott, megsemmisült az amerikai-izraeli bombázások következtében.
Hegseth: ma hajtjuk végre a legnagyobb támadássorozatot
Az amerikai hadügyminiszter a sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy az Egyesült Államok a mai nap folyamán fogja végrehajtani az elmúlt két hét legnagyob légicsapás-sorozatát Irán ellen.
Iráni drón végzett a francia katonával
Párizs nyilatkozott az iraki dróntámadásról: az Erbil közelében található támaszponton egy iráni Sahed-drón csapódott be, az végzett a szolgálatot teljesítő francia katonával.
Ez volt a ma két hete tartó háborúban az első alkalom, hogy az Egyesült Államokon kívül valamely NATO-tagállam veszteségeket szenved.
Ankara elismerte: egy harmadik iráni rakéta is berepült a légtérbe
Törökország most közölte, hogy egy hamradik iráni rakéta is belépett a NATO-tagállam légterébe. A rakétát a légvédelem semlegesítette, a törmelék azonban török területen csapódott be.
Az iráni felvonulások alatt is lőtték Teheránt
Iránban ma ünneplik az al-Kudsz-napot, amikor a perzsák megemlékeznek a palesztinok támogatásáról. Az eseményt minden évben a ramadán utolsó péntekén tartják, komoly tömegeket szokott vonzani.
A tömegmegmozdulástól függetlenül a szövetségesek folytatták Teherán bombázását. A perzsa állam elítélte a támadást.
Egy török hajó átjutott a Hormuzi-szoroson
Abdulkadir Uraloglu szállítmányozási miniszter szerint Irán engedélyt adott egy török teherhajónak arra, hogy áthaldjon a kulcsfontosságú szoroson. Ankarának tizennégy másik hajója jelenleg is várakozik.
Megérkezett a jelentés a lezuhant amerikai repülőgépről
A CENTCOM most jelentette, hogy befejeződtek az Irakban lezuhant KC-135 Stratotanker légi utántöltő körüli mentési munkálatok. A hat fős legénységből ketten élték túl a balesetet.
A négyhajtóműves monstrum az amerikaiak szerint baleset következtében zuhant le "baráti légtérben" az iránbarát Iraki Iszlám Elleállás viszont állítja: ők lőtték le a gépet. Érdemes megjegyezni, hogy a milícia korábban többször vállalt magára olyan támadásokat, amelyekhez a valóságban nem volt köze.
Ennyi iráni rakétaindítót lőtt eddig ki az IDF
Izraeli jelentések szerint az IDF a háború két hete alatt összesen mintegy 160-190 iráni rakétaindítót semmisített meg.
Megint megfenyegette Libanont Izrael
Jiszráel Kác izraeli védelmi miniszter újból azzal fenyegette meg Libanont, hogy az IDF bombázni fogja az arab állam infrastruktúráját, amennyiben Bejrút nem lép fel keményebben a Hezbollah ellen. Jeruzsálem a héten már fenyegetőzött hasonló csapásokkal.
Belsős források szerint Bejrútban sincs egyetértés abban, hogy mit kéne tenni a szélsőséges szervezettel: míg a kormány szeretne fellépni az iszlamisták ellen, addig a fegyveres erőkben sem az akarat, sem a képesség nincsen meg ehhez.
Saját fegyverét fordította Irán ellen Washington: videón LUCAS bevetése
Az orosz-ukrán háborúban tömegesen bevetett iráni Sahed-136 (orosz gyártásban Gerány-2) drónok, szakzsargon szerint "kóborló lőszerek", világszerte komoly érdeklődést váltottak ki. Teherán a két hete tartó háborúban százával küldi fel a filléres gépeket, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy az amerikaiak is elkezdték alkalmazni a fegyvertípus hazai verzióját.
Donald Trump lehetőségei az olajárak hűtésére fájdalmasan korlátozottak
Március 9-én Donald Trump kijelentette, hogy a harmadik öbölháború, amely már a második hetében jár, „nagyjából befejeződött”. Az amerikai elnök szerint Irán katonai kapacitását „eltörölték”, ezért az Epic Fury hadművelet „nagyon hamarosan” véget ér. „Szükség esetén” Amerika kísérőhajókat küld a lezárt Hormuzi-szorosba, és politikai kockázati biztosítást kínál minden, az öbölben működő tartályhajónak. Iránhoz új fenyegetést intézett: hagyja abba a globális energiapiacok zsarolását, különben az Egyesült Államok lebombázza az erőműveit és más „fontos célpontjait”.
IDF: meghalt a Hezbollah egyik parancsnoka
Az izraeli fegyveres erők közleménye szerint megölték a Hezbollah egyik parancsnokát dél-Libanonban. A jelentésben az áll, hogy a 146. tartalékos hadosztály katonái végeztek a terrorszervezet vezetőjével.
Egészségügyi támogatást küld Iránba Kína
A kínai Vöröskereszt 200 ezer dollár értékben küld segélyszállítmányt Iránba - közölte a kínai külügyminisztérium.
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár
Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja. Erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat látni. Az európai tőzsdéken eséssel indul a nap, miután az olajár ismét emelkedik, a brent továbbra is 100 dollár felett áll. Délután pedig érkezik a Fed leginkább figyelt inflációs mutatója, ami szintén megbolygathatja a tőzsdéket.
Moszkva ünnepel: hatalmasat nyertek az iráni háborúval, ömlik a pénz Oroszországba
Az Egyesült Államok tegnap átmenetileg enyhítette az orosz olajpiacra kirótt szankciókat a közel-keleti háború miatt, Kirill Dmitrijev, az orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) elnöke arról nyilatkozott az orosz médiának, hogy máris sorakozni kezdtek az ügyfelek, akik olajat akarnak venni Moszkvától.
Végeztek az evakuációval a csehek
Csehország befejezte állampolgárai kimenekítését a Közel-Keletről - közölte a cseh külügyminisztérium csütörtökről péntekre virradóra, miután röviddel éjfél előtt a Smartwings légitársaság gépe fedélzetén 102 utassal leszállt a prágai nemzetközi repülőtéren.
"A külügyminisztérium válságvonala jelenleg már nem tart nyilván egyetlen olyan cseh állampolgárt sem, aki nehéz helyzetben lenne a régióban" - mutatott rá a cseh diplomácia az X-en megjelent közleményében. A közlemény szerint a csütörtöki, sorrendben a 12. járat volt az állam által szervezett utolsó evakuációs járat, amelyekkel összesen több mint 1500 személyt hoztak vissza két hét alatt Csehországba.
(MTI)
Ausztrália evakuálja a külképviseletet Libanonban
Penny Wong ausztrál külügyminiszter felszólította a bejrúti külképviseletet arra, hogy minden nem létfontosságú munkát végző kolléga hagyja el Libanont.
Félelmetes üzenetet olvastak be az iráni tévében: kegyetlen csapás vár azokra, akik az utcára mernek vonulni
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda nyíltan megfenyegette az ország lakosságát. Arra figyelmeztettek, hogy ha újabb tüntetésekre kerül sor, a válasz még a januári véres megtorlásnál is keményebb lesz - tudósított a Times of Israel.
Folyamatosan bombázza Teheránt az IDF
Az izraeli fegyveres erők vezérkara bejelentette, hogy a reggeli órákban a légierő ismét bombázni kezdte a perzsa fővárost.
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék
Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja, erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat látni. A határidős indexek állása alapján Európában ma egy minimális felpattanással kezdődhet a nap, az olajár most épp alig mozdul a tegnapi jelentősebb emelkedés után, amikor 2022 augusztusa óta először 100 dollár felett zárt a brent.
Szétlőtte a Litáni egyik hídját Izrael
Az IDF által közzétett felvételen látható, amint a légerő gépei lebombázzák a Libanon déli részén haladó Litáni egyik hídját.
צה"ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללהצה"ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך… pic.twitter.com/jWK4dw9dup https://t.co/jWK4dw9dup— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026
Jeruzsálem közleménye szerint a Hezbollah fegyverek szállítására használta a hidat.
Nagyon keresik Kínában az aranyat a közel-keleti konfliktus miatt
Indiában majdnem tízéves csúcsra nőtt az arany diszkontja, Kínában eközben a közel-keleti feszültségek miatt megnőtt a menedékeszközök iránti kereslet.
Rijád fölött fogott el drónt a szaúdi légvédelem
A jelentések szerint az iráni drón a szaúdi főváros diplomatanegyedét vette célba, de a légvédelem megsemmisítette. Károkról egyelőre nem lehet tudni.
Halálos áldozatok Ománban
Ománban a légvédelem által elfogott iráni drónok törmelékei zuhantak egy iparnegyedre. Az ománi hatóságok szerint két külföldi állampolgár meghalt az incidens során, többen megsebesültek.
Megint szólnak a szirénák Izraelben
A jelek szerint az ország déli része felé tartanak az iránból indított rakéták. Az ország északi részében éjszaka becsapódó rakéta miatt közben nyolcvanra emelkedett a sebesültek száma.
FRISSÍTÉS: az izraeli légvédelem elfogta a rakétákat, nincsenek sebesültek.
Ez lehet az amerikai légierő első harci vesztesége az Irán elleni háborúban - Oda egy KC-135-ös
Az amerikai légierő éjszaka jelentette, hogy elveszítettek egy KC-135-ös légi utántöltő gépet az iraki légtérben. Az egyik helyi milícia magára vállalta a támadást - írja a Sky News.
Kiszivárgott a titkos európai tanácskozás: a legrosszabbtól tartanak a hírszerzők, nukleáris fegyverek is előkerülhetnek a háborúban
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök március 11-én válságértekezletet tartott a Matignon-palotában. Az eseményen a legfontosabb politikai pártok képviselőinek vázolta fel az iráni háborúval kapcsolatos legaggasztóbb forgatókönyveket: akár atomfegyvereket is bevethetnek a kontinensben, Európa terrorcselekmények sorára készülhet, míg egy Földközi-tengernél fekvő országban polgárháború is jöhet – számolt be a L'Express.
Kiderült, miért nem lép a Hezbollah ellen Libanon: Izraelben ennek nem fognak örülni
Izrael egyre nagyobb nyomást gyakorol Libanonra. Nemcsak a Hezbollahhal, hanem a libanoni kormánnyal szemben is keményebb hangnemet üt meg, de a helyi belpolitikai helyzet továbbra is rendkívül bonyolult - jelentette az Al Jazeera.
Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat
Az Egyesült Államok harmincnapos mentességet biztosított azoknak az országoknak, amelyek a szankciók hatálya alá eső orosz kőolajat és kőolajtermékeket vásárolnának a tengeren veszteglő szállítmányokból.
Továbbra is lövi Irán az Öböl-államokat
Az Egyesült Arab Emírségekben a lezuhanó törmelék okozott károkat, a Szaúdi légvédelem legalább nyolc drónt fogott el az éjszaka folyamán.
Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak
Az Iránnal szembeni amerikai-izraeli katonai konfliktus egyes légi szállítási útvonalakon akár 70 százalékos fuvardíj-emelkedést is okozott. A harcok ugyanis korlátozzák a repülőjáratokat, akadályozzák a tengeri szállítmányozást, és felhajtják a kerozin árát.
Légiriadó volt egy török bázison
A dél-törökországi Incirlik-légibázison a hajnali órákban felbőgtek a légvédelmi szirénák. Ez a támaszpont amerikai katonáknak is bázisául szolgál. Károkról egyelőre nem érkeztek hírek.
Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban
Hat francia katona megsérült egy dróntámadásban az iraki Kurdisztán Erbil régiójában - közölte csütörtök este a francia hadsereg vezérkara.
Hiába függesztették fel az orosz olajszankciókat, 100 dollár felett rekedt a Brent
Jelentősen emelkedtek az olajárak a hét végére. A Brent határidős jegyzése meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, miután a Hormuz-szoros lezárása és a közel-keleti feszültség kiéleződése hatástalanította az Egyesült Államok piacnyugtató intézkedéseit.
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások Európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.
Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva érhető el.
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
