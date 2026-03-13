Megindulhat a tárgyalás az iszlamista rezsimmel, de van egy fontos feltétel
Megindulhat a tárgyalás az iszlamista rezsimmel, de van egy fontos feltétel

Az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető diplomatája szerint Iránnak le kell állítania a szomszédos országok elleni támadásokat, mielőtt bármilyen közvetítési kísérlet megkezdődhetne. Ugyanakkor bízik benne, hogy a konfliktus végül diplomáciai úton rendeződik - tudósított az Iran International.

Lana Nuszejbe, az Emírségek államminisztere egy pénteki interjúban hangsúlyozta, hogy folyamatos támadások közepette nehéz közvetítésről beszélni.

Közvetítésre csak akkor kerülhet sor, ha elhallgatnak a fegyverek

- fogalmazott.

A diplomata szerint Donald Trump amerikai elnök végül a háború diplomáciai lezárása felé vezeti majd a folyamatot. Nuszejbe úgy vélekedett, hogy a megoldás elkerülhetetlenül tárgyalások útján születik meg. Ehhez azonban először el kell érni egy fordulópontot, amelynek megteremtésében szerinte az amerikai elnök kulcsszerepet játszik.

Az államminiszter kitért arra is, hogy az Irán által az Öböl menti államok - köztük az Emírségek - ellen intézett támadások "megdöbbentőek és kirívóak" voltak. Ez különösen annak fényében igaz, hogy

a konfliktus kirobbanása előtt már érdemi diplomáciai közeledés kezdődött Teheránnal.

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Parlamenti választás és piaci reakciók

