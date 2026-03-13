Megindulhat a tárgyalás az iszlamista rezsimmel, de van egy fontos feltétel

Lana Nuszejbe, az Emírségek államminisztere egy pénteki interjúban hangsúlyozta, hogy folyamatos támadások közepette nehéz közvetítésről beszélni.

Közvetítésre csak akkor kerülhet sor, ha elhallgatnak a fegyverek

- fogalmazott.

A diplomata szerint Donald Trump amerikai elnök végül a háború diplomáciai lezárása felé vezeti majd a folyamatot. Nuszejbe úgy vélekedett, hogy a megoldás elkerülhetetlenül tárgyalások útján születik meg. Ehhez azonban először el kell érni egy fordulópontot, amelynek megteremtésében szerinte az amerikai elnök kulcsszerepet játszik.

Az államminiszter kitért arra is, hogy az Irán által az Öböl menti államok - köztük az Emírségek - ellen intézett támadások "megdöbbentőek és kirívóak" voltak. Ez különösen annak fényében igaz, hogy

a konfliktus kirobbanása előtt már érdemi diplomáciai közeledés kezdődött Teheránnal.

Címlapkép forrása: Sgt Lee Goddard - Handout/MoD Crown Copyright via Getty Images