Moszkva ünnepel: hatalmasat nyertek az iráni háborúval, ömlik a pénz Oroszországba
Moszkva ünnepel: hatalmasat nyertek az iráni háborúval, ömlik a pénz Oroszországba

Portfolio
Az Egyesült Államok tegnap átmenetileg enyhítette az orosz olajpiacra kirótt szankciókat a közel-keleti háború miatt, Kirill Dmitrijev, az orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) elnöke arról nyilatkozott az orosz médiának, hogy máris sorakozni kezdtek az ügyfelek, akik olajat akarnak venni Moszkvától.

Folyamatosan jönnek az országok, amelyek orosz olajat akarnak venni, miután Amerika enyhítette az orosz energiahordozókra kirótt szankciókat”

– állítja Kirill Dmitrijev.

Pontosan nem részletezte, ezek mely országok, a sajtóhírekből egyelőre csak annyit tudni, hogy India kezdett ismét nagyobb tételben orosz olajat vásárolni, miután a szankciókat átmenetileg enyhítette Amerika.

Oroszország egyébként sok szempontból jól járt a közel-keleti háborúval: nemcsak az energiahordozókra kirótt szankciók enyhültek, de Ukrajna számára kulcsfontosságú katonai képességek is a Közel-Keletre kerültek, ilyenek például a légvédelmi rakéták. Erről részletesen itt írtunk:

Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

