Folyamatosan jönnek az országok, amelyek orosz olajat akarnak venni, miután Amerika enyhítette az orosz energiahordozókra kirótt szankciókat”

– állítja Kirill Dmitrijev.

Pontosan nem részletezte, ezek mely országok, a sajtóhírekből egyelőre csak annyit tudni, hogy India kezdett ismét nagyobb tételben orosz olajat vásárolni, miután a szankciókat átmenetileg enyhítette Amerika.

Oroszország egyébként sok szempontból jól járt a közel-keleti háborúval: nemcsak az energiahordozókra kirótt szankciók enyhültek, de Ukrajna számára kulcsfontosságú katonai képességek is a Közel-Keletre kerültek, ilyenek például a légvédelmi rakéták. Erről részletesen itt írtunk:

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images