Rossz hír Kijevnek: Amerika olyan ütemben pusztítja a tartalékait, hogy Ukrajna elbúcsúzhat az egyik vágyától

A Financial Times március 12-i értesülései szerint a Trump-kormányzat „évekre elegendő” kritikus lőszerkészletet használt el a közel-keleti konfliktus során. Ezek között jelentős mennyiségű Tomahawk manőverező robotrepülőgép is volt. Az egyik forrás szerint

az amerikai haditengerészet még évekig érezni fogja a Tomahawkok „hatalmas mértékű felhasználásának” következményeit.

A Pentagon tisztviselői arról számoltak be az amerikai szenátoroknak, hogy a háború első hat napja több mint 11,3 milliárd dollárba került. Ez az összeg döntően lőszerköltségekből tevődött össze.

Kijev régóta szeretné megszerezni a Tomahawk rakétákat, amelyekkel 1600–2500 kilométeres távolságban lévő orosz katonai célpontokat is elérhetnének. Donald Trump amerikai elnök korábban felvetette az átadás ötletét, de végül elállt tőle. A brit Királyi Egyesített Védelmi Kutatóintézet (RUSI) szakértője, Justin Bronk szerint a korábbi elutasítások után egy amerikai irányváltás már amúgy is valószínűtlen volt. Az Irán elleni háború során felhasznált hatalmas fegyvermennyiség azonban tovább rontotta Ukrajna esélyeit.

A Tomahawkok nagyon intenzív bevetése Irán ellen komoly nyomás alá helyezte az amerikai haditengerészet készleteit

– mondta Bronk. A szakértő hozzátette, hogy a fegyverek szállítása most „még valószínűtlenebb, mint korábban”.

A Tomahawk rakétákat először az 1991-es öbölháborúban vetették be. A fegyverrendszer azóta az amerikai nagy hatótávolságú csapásmérő arzenál kulcseleme lett. A Raytheon által gyártott eszközök darabja mintegy kétmillió dollárba kerül. Alacsony magasságon repülve kitérő manővereket hajtanak végre, így csökkentve az elfogás kockázatát. A legújabb változatokat repülés közben is át lehet programozni, sőt, akár a célpont feletti várakozó pályára is állíthatók.

Trump tavaly még felvetette, hogy Tomahawkokat ad Ukrajnának, ezzel gyakorolva nyomást Moszkvára a béketárgyalások érdekében. A 2025 októberében Volodimir Zelenszkijjel tartott feszült megbeszélés után azonban végül elállt ettől a lépéstől. Kijev álláspontja szerint

igazságos békét csak az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomás fokozásával lehet elérni.

Ezt elsősorban szankciókkal és fejlett fegyverek szállításával tartanák megvalósíthatónak. Trump közben folyamatosan lavírozik béketeremtő stratégiájában. Legutóbb például az Irán elleni háború nyomán megugrott üzemanyagárak miatt enyhített az orosz olajra kivetett szankciókon.

