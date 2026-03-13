Saját fegyverét fordította Irán ellen Washington: videón LUCAS bevetése

Az orosz-ukrán háborúban tömegesen bevetett iráni Sahed-136 (orosz gyártásban Gerány-2) drónok, szakzsargon szerint "kóborló lőszerek", világszerte komoly érdeklődést váltottak ki. Teherán a két hete tartó háborúban százával küldi fel a filléres gépeket, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy az amerikaiak is elkezdték alkalmazni a fegyvertípus hazai verzióját.

Az X-en keringő videókon az látható, amint egy Sahed-136-osra megszólalásig hasonlító drón becsapódik egy épületbe. Az elérhető információk alapján a támadást az Egyesült Államok hajtotta végre Irakban, a célpont pedig egy iránpárti milícia raktára volt.

High-quality footage of an American LUCAS one-way attack drone (OWA-UAV) striking a warehouse employed by Iranian-backed militias near Makhmur in northern Iraq.LUCAS, also known as Low-cost Uncrewed Combat Attack System, is a US copy of the notorious Iranian Shahed-136,… pic.twitter.com/zBMzOAMCEw https://t.co/zBMzOAMCEw — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 12, 2026

A támadás "elkövetője" egy LUCAS-drón volt. A LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System - nagyjából "Alacsony költségű Személyzet nélküli Harci Támadó Rendszer")

az iráni Sahedhez megszólalásig hasonló, de kisebb robbanófejjel ellátott kóborló lőszer, melyet a mostani konfliktus során vet be először az Egyesült Államok.

A kóborló lőszerek (angolban Loitering Munition) lényege abban áll, hogy egy relatíve olcsó, könnyen előállítható drónt küldünk a levegőbe, amely aránylag sok ideig képes cirkálni a célterületen (ezért hívják kóborlónak). Szemben a legtöbb más pilóta nélküli repülő eszközhöz, az ilyen fegyverek a felszállás után általában nem tudnak leszállni.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons