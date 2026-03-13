Történelmi lépés az Egyesült Államoktól: élesben vetették be az új csúcsfegyvert, pillanatok alatt megsemmisült az ellenséges tengeralattjáró
Történelmi lépés az Egyesült Államoktól: élesben vetették be az új csúcsfegyvert, pillanatok alatt megsemmisült az ellenséges tengeralattjáró

Az Irán elleni amerikai hadművelet során tüzérségi rakétákkal, köztük ATACMS és a most először bevetett PrSM típusú ballisztikus fegyverekkel süllyesztettek el iráni haditengerészeti egységeket. A megsemmisített célpontok között egy tengeralattjáró is szerepel. Az amerikai Egyesített Vezérkar elnöke a tüzérség történelmi szerepét méltatta a műveletekben - írta meg a The War Zone (TWZ).

Dan Caine tábornok, az amerikai Egyesített Vezérkar elnöke a Pentagonban tartott pénteki sajtótájékoztatóján külön kiemelte a tüzérségi egységek hozzájárulását az Irán elleni Epikus Harag hadművelethez. Elmondása szerint a szárazföldi hadsereg és a tengerészgyalogság tüzérei hajókat süllyesztenek el, valamint raktárakat semmisítenek meg. A tábornok megerősítette, hogy a hadművelet első 13 napjában a tüzérségi erők történelmet írtak. Most

először vetették be harci körülmények között a Precision Strike Missile (PrSM) típusú rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, amellyel mélyen az ellenséges területre mértek csapást.

Az első PrSM rakétákat a Fort Bragg-i 18. tüzérdandárhoz tartozó 27. tüzérezred 3. zászlóaljának katonái indították iráni célpontok ellen.

Caine beszámolt arról is, hogy ATACMS rakétákkal több hajót, köztük egy tengeralattjárót is elsüllyesztettek. Mivel az ATACMS nem képes hatékonyan megsemmisíteni mozgó célpontokat, a tengeralattjárónak a találat pillanatában a kikötőben kellett horgonyoznia, vagy más módon vesztegelnie. A tábornok nem nevezte meg az elsüllyesztett egység pontos típusát.

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Egyre több a jele, hogy nem lesz hamar vége a háborúnak

A műholdfelvételek tanúsága szerint Irán három orosz gyártmányú, Kilo-osztályú dízel-elektromos tengeralattjárójának egyike március 4-re elsüllyedt a Bandar Abbász-i támaszponton. Egy március 2-án készült felvételen a jármű még érintetlennek tűnt. Bandar Abbász az iráni haditengerészet fő bázisa, amely a Hormuzi-szoros mentén fekszik, így stratégiai jelentősége kiemelkedő. Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka már március 5-én jelezte, hogy "a leginkább hadrafogható iráni tengeralattjárónak lyuk tátong az oldalában". Nem egyértelmű, hogy pontosan melyik egységre utalt. Sokan a hazai fejlesztésű IRIS Fateh partvédelmi tengeralattjáróra gyanakodtak, de annak sorsa továbbra sem megerősített. Emellett a CENTCOM által március 10-én közzétett videón egy Ghadir-osztályú törpetengeralattjáró megsemmisítése is látható, amelyet egy AGM-114 Hellfire rakétával találtak el.

Az iráni tengeralattjáró-flotta semlegesítése logikus prioritás az amerikai hadvezetés számára. Még az idősebb, zajosabb típusok víz alatti felderítése és megsemmisítése is rendkívül idő- és erőforrás-igényes feladat. Az iráni tengeralattjárók egyaránt alkalmasak lettek volna aknatelepítésre, valamint felszíni célpontok, például hadihajók vagy kereskedelmi hajók elleni támadásokra.

A Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri forgalom az aknák és egyéb iráni fenyegetések miatt gyakorlatilag leállt, aminek már most súlyos globális következményei vannak.

A TWZ szeint az ATACMS és a PrSM fegyverrendszerek harci alkalmazása az Irán elleni műveletben egyúttal ízelítőt is ad abból, hogy mi várható egy esetleges csendes-óceáni, Kína elleni konfliktusban. Ez különösen a ballisztikus rakéták hajók elleni bevetésére vonatkozik. A PrSM az ATACMS-hez képest lényegesen nagyobb hatótávolságot kínál, ezáltal bármelyik indítóállásból jóval kiterjedtebb területet képes fenyegetni. A Lockheed Martin csütörtökön be is jelentette a kifejezetten hajók ellen optimalizált PrSM Increment 2 változat első teljes értékű tesztindítását. A HIMARS indító járműről kilőtt rakéta mintegy 350 kilométeres távolságot tett meg, az új, több üzemmódú keresőfejének köszönhetően pedig mozgó tengeri célpontok megsemmisítésére is alkalmas.

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Parlamenti választás és piaci reakciók

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Barátság vezeték: Zelenszkij elmondta, hogy mikor indul újra Magyarország olajellátása
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
