Trump bejelentette: elsöprő erejű támadás jöhet a rezsim ellen, Teheránban bukni fog a vezetés

Korábban többször is elhangzott amerikai tisztviselőktől, hogy az iráni beavatkozás célja egyértelműen az iszlamista rezsim megbuktatása. Az elmúlt majdnem két hétben ez a cél nem teljesült, bár az ajatollah már az első rakétatámadás során életét vesztette. A nehézségek ellenére a rezsim új legfelsőbb vezetőt választott, és egyelőre nem mutatkozik jele annak, hogy a rendszer összeomlana. Trump azonban továbbra is bizakodó, hogy végül sikerül ezt a célját elérni:

Azt hiszem, ez egy nagy akadály azoknak, akiknek nincsenek fegyvereik. Szerintem ez egy nagyon nagy akadály… Meg fog történni, de valószínűleg meg fog történni, talán nem azonnal

– mondta az iszlamista hatalom bukásáról.

A nyugati támadások megindítása óta nincsenek Iránban tömeges tüntetések a vezetés ellen, ugyanakkor már a támadás első pillanataiban lekapcsolták az internetet az országban, ezért nagyon kevés információ szivárog ki a tényleges helyzetről.

Trump az is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok tovább folytatja a támadásokat, pontosan megnevezte mikor terveznek elsöprő erejű akcióba:

Nagyon keményen fogunk velük bánni a következő héten

– jelentette ki.

A hatalmas támadással való fenyegetés visszatérő eleme az amerikai kommunikációnak. Nem sokkal korábban például Pete Hegseth védelmi miniszter ígért nagyszabású műveletet.

