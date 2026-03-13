  • Megjelenítés
Trump bejelentette: elsöprő erejű támadás jöhet a rezsim ellen, Teheránban bukni fog a vezetés
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozott az iráni eseményekkel kapcsolatban, ahol a rezsim vezetésének jövőjére is kitért.

Korábban többször is elhangzott amerikai tisztviselőktől, hogy az iráni beavatkozás célja egyértelműen az iszlamista rezsim megbuktatása. Az elmúlt majdnem két hétben ez a cél nem teljesült, bár az ajatollah már az első rakétatámadás során életét vesztette. A nehézségek ellenére a rezsim új legfelsőbb vezetőt választott, és egyelőre nem mutatkozik jele annak, hogy a rendszer összeomlana. Trump azonban továbbra is bizakodó, hogy végül sikerül ezt a célját elérni:

Azt hiszem, ez egy nagy akadály azoknak, akiknek nincsenek fegyvereik. Szerintem ez egy nagyon nagy akadály… Meg fog történni, de valószínűleg meg fog történni, talán nem azonnal

– mondta az iszlamista hatalom bukásáról.

A nyugati támadások megindítása óta nincsenek Iránban tömeges tüntetések a vezetés ellen, ugyanakkor már a támadás első pillanataiban lekapcsolták az internetet az országban, ezért nagyon kevés információ szivárog ki a tényleges helyzetről.

Még több Globál

Trump az is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok tovább folytatja a támadásokat, pontosan megnevezte mikor terveznek elsöprő erejű akcióba:

Nagyon keményen fogunk velük bánni a következő héten

– jelentette ki.

A hatalmas támadással való fenyegetés visszatérő eleme az amerikai kommunikációnak. Nem sokkal korábban például Pete Hegseth védelmi miniszter ígért nagyszabású műveletet.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
