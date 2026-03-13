  • Megjelenítés
Trump megszólalt: váratlan változtatások jöhetnek az amerikai kereskedelemben
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy Fox News-interjúban jelezte, hogy fontolóra veszi a Jones Act néven ismert hajózási törvény lazítását. Emellett az Iránnal kapcsolatos katonai tervekről is beszélt.

Trump a Fox News Radio Brian Kilmeade Show című műsorában nyilatkozott. A csütörtök este rögzített és pénteken sugárzott beszélgetésben az elnök úgy fogalmazott:

Megvizsgáljuk a lehetőségét, és minden rendben lesz.

A Jones-törvény lazításáról további részleteket nem közölt. A jogszabály előírja, hogy

az amerikai kikötők közötti áruszállítást kizárólag amerikai építésű, tulajdonú és legénységű hajókkal lehet végezni.

Még több Globál

Ez a protekcionista korlátozás évtizedek óta heves kereskedelempolitikai viták tárgya.

A nagyjából 45 perces interjúban az elnök katonai kérdéseket is érintett. Leszögezte, hogy az amerikai haderő egyelőre nem veszi célba Irán infrastruktúráját és uránkészleteit. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok tervezi-e a Harg-szigeti iráni olajterminál elfoglalását, Trump azt válaszolta: ez a lépés jelenleg nem élvez prioritást, de a jövőben még meggondolhatja magát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
