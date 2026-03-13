Trump nem kér Zelenszkij segítségéből

Trump a Fox News Radio The Brian Kilmeade Show című műsorának nyilatkozott.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy egy csapat már úton van az Öböl térségébe, hogy segítsen az Irán által támadott országoknak az iráni drónok elleni védekezésben.
Ukrajnát évek óta támadják az oroszok által vásárolt (később már hazailag is gyártott) iráni Sahed drónok, ezért az ukrán haderő nagy tapasztalatot szerzett e pilóta nélküli repülők elleni védekezésben.
Zelenszkij már egy Trumppal tartott tavalyi találkozóján felajánlotta, hogy együttműködhetnének az Egyesült Államokkal a dróntechnológia területén, azonban e téren azóta sem történt előrelépés.
Ez a helyes út: partnerek vagyunk a drónok gyártásában és használatában, és most már mindenki látja, hogy ennek a megközelítésnek nincs alternatívája. Ukrajna rendelkezik a világon a legnagyobb tapasztalattal a támadó drónok elleni védekezésben, és a mi tapasztalataink nélkül nagyon nehéz lesz az Öböl-régió, az egész Közel-Kelet, valamint az európai és amerikai partnerek számára, hogy erős védelmet építsenek ki
– üzente kedden az ukrán elnök.
Zelenszkij pénteken az Emmanuel Macron francia államfővel való párizsi találkozóján azt mondta, eddig hat közel-keleti országtól érkezett igény arra, hogy Ukrajna adjon támogatást az iráni drónok elleni védekezésben.
Trump megszólalt: váratlan változtatások jöhetnek az amerikai kereskedelemben
Évtizedes törvényt írnának át.
Rég volt ilyen jó évük a magyar biztosítóknak, de mi vár rájuk most? – Napokon belül kiderül!
Óriási érdeklődés mellett rendezzük meg a Biztosítás 2026 konferenciát, az utolsó helyek még kiadók.
Irán elnöke elárulta, miért lövik az Öböl-államokat
Fura magyarázat.
Macron már Zelenszkij oldalán mondta ki: minél előbb helyre kell állítani a Barátság kőolajvezetéket
A francia elnök nyíltan állást foglalt a kérdésben, de egyértelműen nemet mondott egy fontos kérésre.
Nagy vesztes lett a forint - Ez áll a háttérben
A magyar kötvényeket is adták.
Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek
Nem érdemes trükközni.
Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése
Ez nem sok jót jelent.
Zártkert, nyaraló vagy üres telek? Így vedd meg azt az ingatlant is, amire a bankok nem adnak lakáshitelt
Megtaláltad életed befektetését vagy a tökéletes panorámás nyaralót, de a bank rácsapta az ajtót a hitelkérelmedre? Nem vagy egyedül. Sokan csak az adásvételi szerződés tervezésénél sze
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.