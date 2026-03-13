  • Megjelenítés
Trump nem kér Zelenszkij segítségéből
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, nincs szüksége az Ukrajna által felajánlott segítségre az iráni drónok elleni védekezést illetően – írja a Reuters.

Trump a Fox News Radio The Brian Kilmeade Show című műsorának nyilatkozott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden közölte, hogy egy csapat már úton van az Öböl térségébe, hogy segítsen az Irán által támadott országoknak az iráni drónok elleni védekezésben.

Ukrajnát évek óta támadják az oroszok által vásárolt (később már hazailag is gyártott) iráni Sahed drónok, ezért az ukrán haderő nagy tapasztalatot szerzett e pilóta nélküli repülők elleni védekezésben.

Zelenszkij már egy Trumppal tartott tavalyi találkozóján felajánlotta, hogy együttműködhetnének az Egyesült Államokkal a dróntechnológia területén, azonban e téren azóta sem történt előrelépés.

Még több Globál

Ez a helyes út: partnerek vagyunk a drónok gyártásában és használatában, és most már mindenki látja, hogy ennek a megközelítésnek nincs alternatívája. Ukrajna rendelkezik a világon a legnagyobb tapasztalattal a támadó drónok elleni védekezésben, és a mi tapasztalataink nélkül nagyon nehéz lesz az Öböl-régió, az egész Közel-Kelet, valamint az európai és amerikai partnerek számára, hogy erős védelmet építsenek ki

– üzente kedden az ukrán elnök.

Zelenszkij pénteken az Emmanuel Macron francia államfővel való párizsi találkozóján azt mondta, eddig hat közel-keleti országtól érkezett igény arra, hogy Ukrajna adjon támogatást az iráni drónok elleni védekezésben.

Címlapkép forrása: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility