A teljes megsemmisítés után jött a fenyegetés: átlépheti a vörös vonalat az Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyeget, hogy katonai csapást mér Irán kharg-szigeti olajinfrastruktúrájára, ha Teherán nem hagy fel a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadásokkal. Az ultimátum tovább növelheti a feszültséget a hetek óta dúló háborúban.

Trump a közösségi médiában azt írta, az amerikai hadsereg "teljesen megsemmisítette" a Kharg-sziget katonai célpontjait. Megjegyezte ugyanakkor

az olajlétesítményeket nem érte támadás.

Hozzátette, hogy amennyiben Irán vagy bárki más megpróbálja akadályozni a hajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson, azonnal felülvizsgálja ezt a döntést. Az iráni Fars hírügynökség forrásai szerint a szigeten több mint 15 robbanást lehetett hallani. Légvédelmi rendszereket, egy haditengerészeti bázist és repülőtéri létesítményeket ért találat, az olajinfrastruktúra viszont sértetlen maradt.

A Reuters beszámolójában kiemelte, Irán nem hátrál meg. Az iráni fegyveres erők közleményben figyelmeztettek:

ha az ország olaj- és energetikai infrastruktúráját csapás éri, akkor az Egyesült Államokkal együttműködő olajvállalatok térségbeli létesítményeit veszik célba.

Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei csütörtöki első nyilvános megszólalásában fogadalmat tett a Hormuzi-szoros lezárására. A szomszédos országokat pedig arra szólította fel, hogy zárják be területükön az amerikai bázisokat, különben maguk is célponttá válhatnak.

Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke szerint Trump most nyilatkozatai arra késztetheti a piacot, hogy azzal számoljon: a már most történelmi léptékű energiapiaci zavar tovább terjedhet és elhúzódhat. Trump pénteken bejelentette továbbá azt is, hogy az amerikai haditengerészet "hamarosan" megkezdi a tankhajók kíséretét a Hormuzi-szoroson. A háború időtartamáról annyit mondott:

Addig tart, ameddig szükséges.

Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, a Perzsa-öbölben, az iráni parttól mintegy 25 kilométerre fekvő Kharg szigetén az 1960-as évek óta működik az ország fő nyersolaj-exportkikötője. A létesítmény naponta akár 7 millió hordó kőolaj berakodására is képes. Mivel Irán partvidékének jelentős része túl sekély a legnagyobb tartályhajók számára,

az iráni olajexport mintegy kilencven százaléka a szigeten keresztül bonyolódik.

A sziget nélkül összeomlik a gazdaság – foglalta össze korábban a helyzetet Richard Nephew, az Egyesült Államok korábbi Irán-ügyi helyettes különmegbízottja.

A létesítmények azonban rendkívül sérülékenyek és kitettek egy célzott támadásnak. A sziget déli részén tucatnyi tárolótartály sorakozik, a mélyvízbe nyúló, hosszú mólókon szupertankereket rakodnak, a szárazfölddel pedig egy szerény repülőtér és tengeralatti csővezetékek biztosítják az összeköttetést. A terminált tenger alatti olajvezetékek kötik össze Irán legnagyobb olajmezőivel. A sziget az iraki–iráni háború idején, a nyolcvanas években már súlyos bombázásokat szenvedett el.

A mostani fegyveres konfliktus során azonban Kharg eddig érintetlen maradt. Ennek oka az volt, hogy Washington számára Kharg szigetének megtámadása vörös vonalat jelentett.

Michael Doran, a Hudson Institute kutatója és korábbi amerikai kormánytisztviselő szerint ez a tilalom már a tavalyi, tizenkét napos izraeli–iráni háború idején is érvényben volt. Az amerikai kormányzat nem akarja lerombolni a háború utáni iráni gazdaság alapjait, sikeres rezsimváltás esetén az új kormány rendkívül gyenge kiindulóhelyzetben lenne.

Az sem mellékes, hogy Trump az olajárak további emelkedését sem kívánja.

Ráadásul egy célzott támadás azt üzeni Irán számára, hogy a szomszédos arab országok energetikai infrastruktúrája is szabad préda - ami a teljes öböl menti térség destabilizációját okozhatja. A Kharg-sziget körüli óvatosság mögött a kínai kapcsolat is fontos szerepet játszik: az iráni olajexport túlnyomó része Kínába irányul, és Washington érdeke, hogy kezelhető szinten tartsa a Pekinggel való feszültségeket.

Forrás: Reuters

