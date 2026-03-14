Bejelentette Donald Trump: megoldódhat a krízis a Hormuzi-szoroson – Nemzetközi koalíciót mozgósít az elnök

Többnemzeti katonai koalíció formálódik a Hormuzi-szoros biztosítására – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Az amerikai vezető azt írja Truth Social oldalán, hogy szerinte már „megsemmisítették Irán katonai képességeinek 100%-át,” de „könnyű egy-két drónt küldeni vagy aknát dobni” a Hormuzi-szorosra, teljesen mindegy, hogy „milyen durván legyőztük őket.”

Az elnök bejelentette, hogy „számos ország” hadihajókat fog küldeni a Hormuzi-szorosra az Egyesült Államokkal együtt,

főleg azok az országok, melyeket súlyosan érint a tengeri átjáró lezárása.

Trump azt írja, hogy „remélhetőleg” Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a koalícióban.

Közben az Egyesült Államok rommá fogja bombázni a partvonalat és ki fogja lőni az iráni hajókat és csónakokat a vízen. Így vagy úgy, de a Hormúzi-szorost MEGNYITJUK, BIZTONSÁGOS és SZABAD lesz!”

– írja Trump, majd aláírja üzenetét.

Címlapkép forrása: Alyssa Joy/U.S. Navy via Getty Images

