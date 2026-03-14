Bejelentették: hazajönnek a magyar katonák a folyamatos iráni támadás alatt álló erbíli bázisról
Bejelentették: hazajönnek a magyar katonák a folyamatos iráni támadás alatt álló erbíli bázisról

MTI
A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy

mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket.

A kivonás gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé - fűzte hozzá.

Közölte azt is, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta- és dróntámadás azon iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak.

Hatalmas tévedésben élnek a piacok: Ukrajnában bevált módszerrel sokkolhatja a világot Irán – Most robbanhat fel igazán az olajár?

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

A biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek

- tette hozzá.

A vezérkari főnök a közlemény szerint hangsúlyozta: a biztonsági helyzet folyamatos, mélyreható elemzésének alapján született döntés arról, hogy az olasz koalíciós féllel egyetértésben és együttműködésben ideiglenesen kivonják a magyar katonákat az erbíli légibázisról.

A katonákkal együtt, az ő védelmük alatt hagyták el Irakot Magyarország erbíli főkonzulátusának munkatársai is - áll a közleményben.

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
