Elszabadul a pokol: a Trump-kormányzat lepattintotta a béketárgyalókat, az új legfőbb vezető a legrosszabbra készül
Globál

Két héttel az Irán elleni amerikai–izraeli katonai offenzíva megindulása után sem Washington, sem Teherán nem mutat hajlandóságot a tárgyalásokra. A felek között hiába próbálnak több közel-keleti ország közvetítésével diplomáciai csatornákat nyitni.

A Trump-kormányzat visszautasította a szövetséges arab országok közvetítési kísérleteit.

Ezt egy magas rangú fehér házi tisztviselő is megerősítette a Reuters hírügynökségnek.

Az elnök jelenleg nem érdekelt ebben, a hadműveletet változatlan intenzitással folytatjuk. Talán eljön a napja, de most nem"

- fogalmazott a forrás. Irán szintén elzárkózott minden tűzszüneti tárgyalástól, amíg az amerikai és izraeli légicsapások nem szűnnek meg. Teherán ezenkívül saját feltételeinek teljesítését követeli, köztük a támadások végleges beszüntetését és a kártérítés fizetését.

A konfliktus eddig több mint kétezer halálos áldozatot követelt, túlnyomórészt iráni oldalon. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olajforgalmának ötöde halad át. Ez történelmi mértékű ellátási zavarokat és az olajárak hirtelen megugrását okozta. Az Egyesült Államok pénteken csapást mért Irán fő olajexportáló csomópontjára, a Harg-szigetre. Eközben Irán új legfőbb vezetője, Mozstaba Hamenei

a szoros zárva tartását és a szomszédos országok elleni támadások fokozását ígérte.

Omán, amely a háború előtt is közvetítőként lépett fel, többször is megpróbált kommunikációs csatornát nyitni, de sikertelenül. Egyiptom szintén kísérletet tett a kapcsolatfelvétel újraindítására. Diplomáciai források szerint ezek az erőfeszítések ugyan nem hoztak áttörést, de hozzájárultak a feszültség enyhítéséhez. Ennek köszönhető, hogy az Irán által támadott szomszédos országok részéről bizonyos katonai visszafogottság érvényesül.

A háború kezdetén még mutatkoztak a tárgyalási szándék jelei. Magas rangú amerikai tisztviselők Ománon keresztül próbáltak a deeszkalációról egyeztetni. Iráni részről Ali Laridzsáni, az ország legfőbb nemzetbiztonsági tisztviselője, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter is kereste az ománi közvetítői csatornát. A tervek szerint JD Vance alelnökkel folytattak volna tűzszüneti tárgyalásokat,

ezek a megbeszélések azonban végül nem valósultak meg.

Azóta mindkét oldal álláspontja megkeményedett. Trump környezetében egyesek a háború gyors befejezését sürgetik, az emelkedő benzinárak jelentette politikai kockázatokra hivatkozva a félidős választások előtt. Mások viszont az offenzíva folytatása mellett érvelnek, hogy megsemmisítsék Irán rakétaprogramját, és megakadályozzák a nukleáris fegyverkezését. Iráni oldalon az Iszlám Forradalmi Gárda – amely az ország gazdaságának jelentős részét is ellenőrzi – egyértelművé tette, hogy semmilyen tűzszünetet, tárgyalást vagy diplomáciai erőfeszítést nem fogad el. Meggyőződésük ugyanis, hogy

a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés elvesztése egyet jelentene a háború elvesztésével.

Forrás: Reuters

