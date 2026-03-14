Felrobbantotta Irán a világ egyik legnagyobb olajkikötőjét - Teljesen megbénult az export

Hivatalosan megerősítették, hogy iráni dróntámadás miatt kigyulladt az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötője, a Fudzsaira terminál, az olajexport leállt – írta meg a CNN.

Miután reggel dróntámadásról jöttek hírek, délutánra kiderült: az iráni haderő támadását a légvédelem állítólag elhárította, viszont a lezuhanó roncsok viszont tüzet okoztak – helyszíni felvételek alapján

legalább két olajtároló lángol.

A Reuters és a Bloomberg is arról ír: a támadás után a kikötő olajszállító tevékenysége teljesen leállt.

A támadás tényét megerősítette a kikötőt üzemeltető vállalat is, bár az export leállításáról nem írtak.

Irán alig pár órája jelentette be: kiemelt célpontként fogják támadni az Egyesült Arab Emírségek olajlétesítményeit mivel szerintük ezek titkos amerikai rakétavetőket rejtegetnek.

