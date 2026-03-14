Irán kész beszállni az Ukrajna elleni háborúba

Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy
Ukrajna drónokkal támogatja Izraelt. Szerinte ez a lépés közvetlen részvételnek minősül a fegyveres konfliktusban.
"Azzal, hogy Ukrajna drónokkal támogatja az izraeli rezsimet, ténylegesen belesodródott a háborúba" – írta Azizi. A politikus az ENSZ Alapokmányának 51. cikkére hivatkozott, amely az államok önvédelemhez való jogát biztosítja. Érvelése szerint ennek alapján
Irán jogosult lenne ukrán területeket célba venni.
Azizi ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem mutatott be arra vonatkozóan, hogy Ukrajna valóban drónokat szállított volna Izraelnek.
A nyilatkozat a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának közepette hangzott el. A térségben jelenleg is folytatódnak az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek, amelyeket rakéta- és dróntámadások kísérnek. A válság az Ukrajnát érintő diplomáciai és biztonságpolitikai egyeztetésekre is kihat. Ide sorolhatók a Kijev, Washington és Moszkva közötti esetleges béketárgyalások is.
Az iráni fenyegetés különösen visszás annak fényében, hogy
Teherán maga is Sahed típusú támadódrónokat szállított Oroszországnak.
Ezeket a fegyverrendszereket Moszkva a teljes körű invázió kezdete óta rendszeresen beveti az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra ellen.
