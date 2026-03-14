Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
MTI
Ismét orosz légitámadás érte éjszaka Kijev megyét, négyen meghaltak és 15-en megsebesültek a megye katonai közigazgatásának vezetőjének szombati közlése szerint.

Mikola Kalasnik elmondta, a támadások

lakóházakat, egy kollégiumot, vállalatokat, valamint a kritikus infrastruktúrát érték és hozzátette, hogy az áldozatok száma várhatóan nőni fog.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, támadás érte továbbá a szumi, harkivi és mikolajivi térséget, valamint a közép-ukrajnai Dnyiprót is, hozzátéve, hogy a drónok és rakéták nagy részét az ukrán légvédelemnek sikerült megsemmisítenie.

Oroszország igyekszik kihasználni a Közel-Keleten zajló háborút annak érdekében, hogy még a korábbiaknál is nagyobb pusztítást vigyen véghez itt, Európában, Ukrajnában

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Trump videót posztolt a kulcsfontosságú iráni sziget bombázásáról

- szögezte le az államfő az X-en közzétett üzenetében.

Zelenszkij pénteken azt is elmondta, az Egyesült Államok szeretné elhalasztani az ukrajnai rendezést célzó háromoldalú megbeszélés következő körét, a közel-keleti konfliktus miatt.

Az amerikaiak azt mondták, készek a találkozóra, de csakis az Egyesült Államok területén, miután az új biztonsági helyzet miatt nem hagyhatják el az országot

- tette hozzá.

Moszkva mindeközben Törökországot vagy Svájcot javasolta az új tárgyalási forduló helyszínéül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Parlamenti választás és piaci reakciók

