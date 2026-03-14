Rászólt Iránra a világ egyik legdurvább terrorszervezete: ezt most már ideje befejezni!

Nyilvánosan felszólította a palesztin Hamász terrorszervezet saját szövetségesét, Iránt arra, hogy állítsa le a támadásokat az öböl menti államok ellen – írta meg a CNN.

Hamász tisztázta: „mélyen elítélik” az Iránnal szembeni „amerikai-cionista agressziót” és úgy látják, Irán megtámadása az egész világ biztonságát aláássa. Hozzátették: Iránnak minden joga megvan válaszolni, viszont

megkérték arra Teheránt, hogy ne támadja a szomszédos muszlim országokat.

A palesztin terrorszervezet úgy látja: a régió országainak együttműködésére van szükség ahhoz, hogy „az agresszió” véget érjen Iránnal szemben.

Irán a Hamász legerősebb és legfontosabb támogatója, évtizedeken át finanszírozták, képezték és fegyverezték az iszlamista milíciát.

