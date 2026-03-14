Trump videót posztolt a kulcsfontosságú iráni sziget bombázásáról
Az USA megtámadta az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-szigetet. Az akcióról Donald Trump videót is posztot a Truth Socialon.

Trump azzal fenyegeti Iránt, hogy a Kharg-szigeti olajinfrastruktúrát is célba veszi, ha Teherán nem hagy fel a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadásokkal. Bár az amerikai csapások már katonai célpontokat értek a szigeten, az olajlétesítményeket egyelőre megkímélték, miközben Irán jelezte: nem hátrál meg, és megtorlással fenyegette az USA-val együttműködő térségbeli energetikai szereplőket.

Trump emellett videót is posztolt a támadásokról a közösségi médiában.

A piac azért figyel különösen, mert Kharg Irán olajexportjának kulcspontja, így egy esetleges támadás tovább súlyosbíthatná az energiapiaci zavarokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

