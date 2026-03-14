Ukrajnában fejlesztett fegyvert vetett be az Egyesült Államok a Közel-Keleten

Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter nyilatkozata szerint a mesterséges intelligenciával felszerelt Merops drónokat gyorsan a térségbe szállították. Ez az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet február 28-i kezdetétől számított öt napon belül megtörtént. A rendszert az Eric Schmidt, a Google egykori vezérigazgatója által támogatott Project Eagle védelmi vállalkozás fejlesztette ki. Az eszközöket 2024-ben Ukrajnába küldték harctéri tesztelésre.

Az elfogó drónok darabára jelenleg 14-15 ezer dollár között mozog. Driscoll szerint azonban nagyobb megrendelések esetén ez az összeg akár 3-5 ezer dollárra is csökkenhet.

Ez az ár jóval alacsonyabb, mint az irániak által tömegesen bevetett Sahíd drónok legalább 20 ezer dolláros darabára.

Költséghatékonyság tekintetében valójában mi vagyunk előnyben

- mondta Driscoll. Hozzátette:

Minden egyes iráni drón lelövésével az ellenség jelentős összeget veszít.

A telepítés azért is ellentmondásos, mert miközben az amerikaiak Ukrajnában már harctéri körülmények között bizonyított fegyvereket vetnek be, Trump elnök határozottan elutasította Kijev felajánlott segítségét.

Nem kell a segítségük a drónvédelemhez. Mi többet tudunk a drónokról, mint bárki más

- jelentette ki Trump egy pénteken sugárzott Fox News-interjúban.

A Merops szélesebb körű alkalmazása alapvetően változtathatja meg a védekezés gazdasági dinamikáját. Az amerikai és izraeli erők eddig jellemzően a Patriot és a THAAD légvédelmi rendszerekre támaszkodtak, amelyek elfogórakétái darabonként akár négymillió dollárba is kerülhetnek. Ezekhez a drága fegyverekhez képest a mindössze néhány ezer dolláros elfogó drónok drasztikusan csökkentik a légvédelem költségeit.

A Merops mellett az amerikai hadsereg Bumblebee nevű, robbanótöltettel felszerelt kvadkoptereket is telepített a térségbe. Ezeket a Perennial Autonomy gyártja, és szintén Ukrajnában estek át a harctéri teszteken. Ott eredetileg mozgó célpontok elleni támadó drónként használták őket. A fegyvereket a Pentagon tavaly létrehozott speciális egységén, a Joint Interagency Task Force 401-en keresztül vásárolták meg. Ez a részleg kifejezetten a drónelhárítási képességek gyors fejlesztésére és beszerzésére szakosodott. A tranzakció idén januárban valósult meg egy 5,2 millió dolláros szerződés keretében.

