  • Megjelenítés
Ukrajnában fejlesztett fegyvert vetett be az Egyesült Államok a Közel-Keleten
Globál

Portfolio
Az amerikai hadsereg tízezer, eredetileg Ukrajnában kifejlesztett és tesztelt elfogó drónt telepített a Közel-Keletre. A cél az, hogy költséghatékonyabban védekezzenek az iráni dróntámadások ellen. A lépés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Donald Trump a közelmúltban nyilvánosan elutasította Ukrajna segítségét a drónvédelem terén - tudósított a Bloomberg.

Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter nyilatkozata szerint a mesterséges intelligenciával felszerelt Merops drónokat gyorsan a térségbe szállították. Ez az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet február 28-i kezdetétől számított öt napon belül megtörtént. A rendszert az Eric Schmidt, a Google egykori vezérigazgatója által támogatott Project Eagle védelmi vállalkozás fejlesztette ki. Az eszközöket 2024-ben Ukrajnába küldték harctéri tesztelésre.

Az elfogó drónok darabára jelenleg 14-15 ezer dollár között mozog. Driscoll szerint azonban nagyobb megrendelések esetén ez az összeg akár 3-5 ezer dollárra is csökkenhet.

Ez az ár jóval alacsonyabb, mint az irániak által tömegesen bevetett Sahíd drónok legalább 20 ezer dolláros darabára.

Költséghatékonyság tekintetében valójában mi vagyunk előnyben

Még több Globál

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Néhány hajó szabad utat kapott a Hormuzi-szoroson való áthaladáshoz

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

- mondta Driscoll. Hozzátette:

Minden egyes iráni drón lelövésével az ellenség jelentős összeget veszít.

A telepítés azért is ellentmondásos, mert miközben az amerikaiak Ukrajnában már harctéri körülmények között bizonyított fegyvereket vetnek be, Trump elnök határozottan elutasította Kijev felajánlott segítségét.

Nem kell a segítségük a drónvédelemhez. Mi többet tudunk a drónokról, mint bárki más

- jelentette ki Trump egy pénteken sugárzott Fox News-interjúban.

A Merops szélesebb körű alkalmazása alapvetően változtathatja meg a védekezés gazdasági dinamikáját. Az amerikai és izraeli erők eddig jellemzően a Patriot és a THAAD légvédelmi rendszerekre támaszkodtak, amelyek elfogórakétái darabonként akár négymillió dollárba is kerülhetnek. Ezekhez a drága fegyverekhez képest a mindössze néhány ezer dolláros elfogó drónok drasztikusan csökkentik a légvédelem költségeit.

A Merops mellett az amerikai hadsereg Bumblebee nevű, robbanótöltettel felszerelt kvadkoptereket is telepített a térségbe. Ezeket a Perennial Autonomy gyártja, és szintén Ukrajnában estek át a harctéri teszteken. Ott eredetileg mozgó célpontok elleni támadó drónként használták őket. A fegyvereket a Pentagon tavaly létrehozott speciális egységén, a Joint Interagency Task Force 401-en keresztül vásárolták meg. Ez a részleg kifejezetten a drónelhárítási képességek gyors fejlesztésére és beszerzésére szakosodott. A tranzakció idén januárban valósult meg egy 5,2 millió dolláros szerződés keretében.

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump teljesen keresztülhúzta a világ második legnagyobb gazdaságának trükkös energiastratégiáját
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility