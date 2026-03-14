  • Megjelenítés
Váratlan fordulatot vesz a magyarországi időjárás: kiderült, mikor törik meg a hetek óta tartó nyugalom
Globál

Portfolio
Az ünnepi hétvégén marad a napos, kifejezetten meleg időjárás, a korábban várt nyugati front ugyanis alig érezteti hatását térségünkben. Említésre méltó csapadékra sehol sem kell számítani. A csúcshőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul, amivel jelenleg Európa legmelegebb területei közé tartozunk - olvasható mindez a The Weather on Maps oldalán.
A korábbi előrejelzések alapján sokáig úgy tűnt, hogy egy nyugat felől érkező frontrendszer véget vet a hetek óta tartó eseménytelen időszaknak.

A kelet-európai anticiklon azonban végül ellenállónak bizonyult.

A front csupán csekély mértékben képes átvenni az irányítást a Kárpát-medence felett, így hatása legfeljebb közvetett marad.

Ennek köszönhetően a felhőzet jórészt feloszlik.

Még több Globál

A Dunántúl egyes tájait leszámítva szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, esőtől pedig egyáltalán nem kell tartani.

A kellemes, mérsékelt déli szélben mindkét nap rendkívül enyhe időre van kilátás.

Jelentősebb időjárás-változás inkább csak a jövő hét elején körvonalazódik.

Ekkor egy újabb nyugati front már nagyobb eséllyel tudja megtörni a mostani tartós, nyugodt periódust.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility