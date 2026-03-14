Váratlan fordulatot vesz a magyarországi időjárás: kiderült, mikor törik meg a hetek óta tartó nyugalom

A korábbi előrejelzések alapján sokáig úgy tűnt, hogy egy nyugat felől érkező frontrendszer véget vet a hetek óta tartó eseménytelen időszaknak.

A kelet-európai anticiklon azonban végül ellenállónak bizonyult.

A front csupán csekély mértékben képes átvenni az irányítást a Kárpát-medence felett, így hatása legfeljebb közvetett marad.

Ennek köszönhetően a felhőzet jórészt feloszlik.

A Dunántúl egyes tájait leszámítva szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, esőtől pedig egyáltalán nem kell tartani.

A kellemes, mérsékelt déli szélben mindkét nap rendkívül enyhe időre van kilátás.

Jelentősebb időjárás-változás inkább csak a jövő hét elején körvonalazódik.

Ekkor egy újabb nyugati front már nagyobb eséllyel tudja megtörni a mostani tartós, nyugodt periódust.

