"Ez egyszerűen zsarolás" – kifakadt Zelenszkij a Barátság kőolajvezetékről

Az ukrán elnök egy kijevi sajtótájékoztatón tette világossá az álláspontját. Kijelentette, hogy bár nem blokkolja az orosz olajszállítások újraindítását, határozottan ellenzi azt.

Ha olyan feltételeket szabnak, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, akkor tehetetlennek érzem magam ebben a kérdésben. Az európai barátainknak megmondtam: ezt zsarolásnak hívják"

– fogalmazott Zelenszkij.

A nyugat-ukrajnai területen áthaladó Barátság vezeték a tengerparttal nem rendelkező Szlovákiát és Magyarországot látja el kőolajjal. Január végén orosz dróntalálatok súlyosan megrongálták a rendszer legnagyobb olajtárolóját és a szivattyúállomásokat. Bár a háború során a vezetéket már több mint húsz alkalommal érte találat, a legutóbbi károk mértéke miatt a helyreállítás az eddigieknél jóval több időt vesz igénybe – közölte az ukrán elnök.

Az állami Naftogaz vállalatcsoport szombaton, az uniós nagykövetekkel tartott rendkívüli egyeztetésen ismertette a helyzet összetettségét. A megbeszélésen valamennyi európai tagállam képviselője részt vett, köztük Magyarország és Szlovákia küldöttei is.

