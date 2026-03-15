Felhívást intézett a Közel-Kelethez XIV. Leó pápa
XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását követelte a közel-keleti konfliktus résztvevőitől számolt be a Vatican News.

XIV. Leó pápa vasárnap az Úrangyala-imádságot követően fordult a hívekhez. Emlékeztetett arra, hogy a Közel-Kelet népei immár két hete szenvednek a háború kegyetlen erőszakától. "

A keresztények és minden jóakaratú ember nevében kérem: szüntessétek be a tüzet! Nyissátok meg újra a párbeszéd útjait!

– mondta a szentatya. Hozzátette, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez. Különös aggodalmát fejezte ki Libanon helyzetével kapcsolatban, és olyan párbeszédet sürgetett, amely segíti az ország vezetését a tartós megoldások megtalálásában.

A konfliktus leginkább a polgári lakosságot sújtja. Pénteken az ország déli részén izraeli légicsapás ért egy libanoni egészségügyi központot, ahol tizenkét egészségügyi dolgozó vesztette életét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője elfogadhatatlannak nevezte a támadást. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a konfliktus eszkalálódása óta több mint nyolcszázan haltak meg az izraeli légicsapásokban, és több mint nyolcszázezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Irán kész beszállni a háborúba Ukrajna ellen, fontos repteret ért dróncsapás – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Összefognak az északi országok, Oroszországot tekintik a legnagyobb fenyegetésnek

Légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben

Iránban szombaton legalább tizenöten haltak meg, amikor találat ért egy ipari övezetet Iszfahán tartományban. Az iráni hatóságok, a Vörös Félhold és több emberi jogi szervezet becslése alapján az amerikai–izraeli hadműveletek kezdete óta 1230 és 1300 közé tehető a polgári áldozatok száma. Ezeket az adatokat független forrás eddig nem erősítette meg. Az egyik legsúlyosabb incidens február 28-án, a háború első napján történt. Ekkor egy rakéta teljesen elpusztított egy lányiskolát Mináb városában. Az iráni média beszámolói szerint a támadásban 168–180 ember vesztette életét, akiknek a többsége gyermek volt.

A feszültség a tágabb térségre is átterjedt. A szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte, hogy hét pilóta nélküli repülőgépet fogtak el és semmisítettek meg Rijád, valamint a Keleti tartomány felett. Vasárnap Dubaj és Katar hatóságai is sikeres légvédelmi elfogásokról számoltak be. Kuvait eközben arról adott tájékoztatást, hogy egy dróntámadás megrongálta a nemzetközi repülőtér radarrendszerét. Az izraeli hadsereg vasárnap hajnalban Iránból indított rakétákat semmisített meg a levegőben, amelyek célpontja az ország középső része lett volna.

Az iraki biztonsági helyzet szintén tovább romlott. Az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége szombaton új biztonsági figyelmeztetést adott ki, miután egy rakéta becsapódott a diplomáciai képviselet területén. A kiadott közleményben arra szólították fel az amerikai állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el Irak területét.

Címlapkép forrása: Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

Kritikus pillanatban mutatott gyengeséget Európa legerősebb hatalma – Összeomlás szélére került a jól bevált stratégia?
Itt a fordulat a Barátság vezetéknél: Ukrajna vallott a javításról, eddig nem ismert részleteket közöltek
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
