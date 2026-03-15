Felhívást intézett a Közel-Kelethez XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa vasárnap az Úrangyala-imádságot követően fordult a hívekhez. Emlékeztetett arra, hogy a Közel-Kelet népei immár két hete szenvednek a háború kegyetlen erőszakától. "
A keresztények és minden jóakaratú ember nevében kérem: szüntessétek be a tüzet! Nyissátok meg újra a párbeszéd útjait!
– mondta a szentatya. Hozzátette, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez. Különös aggodalmát fejezte ki Libanon helyzetével kapcsolatban, és olyan párbeszédet sürgetett, amely segíti az ország vezetését a tartós megoldások megtalálásában.
A konfliktus leginkább a polgári lakosságot sújtja. Pénteken az ország déli részén izraeli légicsapás ért egy libanoni egészségügyi központot, ahol tizenkét egészségügyi dolgozó vesztette életét. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője elfogadhatatlannak nevezte a támadást. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a konfliktus eszkalálódása óta több mint nyolcszázan haltak meg az izraeli légicsapásokban, és több mint nyolcszázezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.
Iránban szombaton legalább tizenöten haltak meg, amikor találat ért egy ipari övezetet Iszfahán tartományban. Az iráni hatóságok, a Vörös Félhold és több emberi jogi szervezet becslése alapján az amerikai–izraeli hadműveletek kezdete óta 1230 és 1300 közé tehető a polgári áldozatok száma. Ezeket az adatokat független forrás eddig nem erősítette meg. Az egyik legsúlyosabb incidens február 28-án, a háború első napján történt. Ekkor egy rakéta teljesen elpusztított egy lányiskolát Mináb városában. Az iráni média beszámolói szerint a támadásban 168–180 ember vesztette életét, akiknek a többsége gyermek volt.
A feszültség a tágabb térségre is átterjedt. A szaúd-arábiai védelmi minisztérium közölte, hogy hét pilóta nélküli repülőgépet fogtak el és semmisítettek meg Rijád, valamint a Keleti tartomány felett. Vasárnap Dubaj és Katar hatóságai is sikeres légvédelmi elfogásokról számoltak be. Kuvait eközben arról adott tájékoztatást, hogy egy dróntámadás megrongálta a nemzetközi repülőtér radarrendszerét. Az izraeli hadsereg vasárnap hajnalban Iránból indított rakétákat semmisített meg a levegőben, amelyek célpontja az ország középső része lett volna.
Az iraki biztonsági helyzet szintén tovább romlott. Az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége szombaton új biztonsági figyelmeztetést adott ki, miután egy rakéta becsapódott a diplomáciai képviselet területén. A kiadott közleményben arra szólították fel az amerikai állampolgárokat, hogy haladéktalanul hagyják el Irak területét.
