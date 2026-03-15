Gyanús mozgások Tajvan körül: hirtelen megugrott a kínai katonai jelenlét
Gyanús mozgások Tajvan körül: hirtelen megugrott a kínai katonai jelenlét

Tajvan védelmi minisztériuma szombaton 26 kínai katonai repülőgépet észlelt a sziget közelében. Ez az előző két hét feltűnő visszaesése után ugrásszerű növekedést jelent - tudósított a Politico.

A 26 gépből 16 lépett be Tajvan északi, középső és délnyugati légvédelmi azonosítási övezetébe.

  Emellett hét haditengerészeti hajót is megfigyeltek a sziget térségében. Az aktivitás megugrása egy feltűnően csendes időszakot követett, február 27. és március 5. között ugyanis egyetlen kínai katonai repülőgép sem lépte át a Tajvani-szoros középvonalát. Március 6-án ugyan észleltek kettőt, de ezt egy újabb négynapos szünet követte.

A visszaesés egybeesett a kínai törvényhozás éves ülésszakával. Bár korábban is előfordult már, hogy a nagyobb politikai események és ünnepek idején csökkent a bevetések száma, az elemzők szerint az idei mérséklődés a szokásosnál jóval markánsabb volt. Emiatt a parlamenti ülésszak önmagában nem magyarázza a jelenséget.

Lehetséges tényezőként merült fel, hogy Peking igyekezett enyhíteni a feszültséget Washingtonnal Donald Trump közelgő kínai látogatása előtt. A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök március 31. és április 2. között utazik Kínába. Ezt az utazást azonban Peking hivatalosan még nem erősítette meg. Egyes megfigyelők szerint a változás mögött a kínai hadsereg kiképzési és modernizációs ciklusának új szakasza is állhat, amelyben

az összhaderőnemi gyakorlatok új modelljét tesztelik.

A tajvani védelmi miniszter korábban jelezte, hogy a légi tevékenység csökkenése ellenére sem változtattak a védelmi készültségükön. A kínai haditengerészet ugyanis az időszak alatt végig aktív maradt a környező vizeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

