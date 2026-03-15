Halálhírét keltették Netanjahunak, ezért videón csekkolt be Izrael miniszterelnöke
Halálhírét keltették Netanjahunak, ezért videón csekkolt be Izrael miniszterelnöke

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap egy videót tett közzé, amelyen egy jeruzsálemi kávézóban kávézik és beszélget a munkatársával. A felvétel azután készült, hogy az iráni állami média pletykákat terjesztett a haláláról és állítólagos sérüléséről, amelyek az iráni közösségi médiában is futótűzként terjedtek - írja a Reuters.

A Netanjahu Telegram-fiókján megosztott felvételen a segítője rákérdez a szóban forgó pletykákra. A miniszterelnök egy héber szójátékkal válaszol. A "halott" szó ugyanis a szlengben azt is jelentheti, hogy valaki "odavan valamiért".

Odavagyok a kávéért. Tudod mit? Odavagyok a népemért

- mondta Netanjahu, miközben a kávéja után nyúlt. A Reuters archív felvételek alapján azonosította a helyszínt, az időpontot pedig a kávézó által vasárnap közzétett fotók és videók is megerősítették.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadásokat indított Irán ellen, Netanjahu több olyan települést, kórházat, kikötőt és katonai bázist is meglátogatott, amelyet iráni rakétatalálat ért. Ezekre a helyszínekre azonban a sajtó alig vagy egyáltalán nem kapott bejutást, a felvételeket kizárólag a miniszterelnöki hivatal tette közzé.

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Netanjahu ritkán ad interjút az izraeli sajtónak. Csütörtökön videókapcsolaton keresztül tartotta meg a háború kezdete óta tartott első sajtótájékoztatóját. A formátum hasonló volt ahhoz, mint amelyet a júniusi, Iránnal vívott tizenkét napos háború idején alkalmaztak.

Izraelben a háború kitörése óta rendkívüli biztonsági korlátozások vannak érvényben:

  • tilos a nyilvános gyülekezés,
  • az iskolák az ország nagy részén zárva tartanak,
  • a lakosság pedig az otthonában vagy az óvóhelyek közelében tartózkodik.
Parlamenti választás és piaci reakciók

