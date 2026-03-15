Halálhírét keltették Netanjahunak, ezért videón csekkolt be Izrael miniszterelnöke

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap egy videót tett közzé, amelyen egy jeruzsálemi kávézóban kávézik és beszélget a munkatársával. A felvétel azután készült, hogy az iráni állami média pletykákat terjesztett a haláláról és állítólagos sérüléséről, amelyek az iráni közösségi médiában is futótűzként terjedtek - írja a Reuters.

A Netanjahu Telegram-fiókján megosztott felvételen a segítője rákérdez a szóban forgó pletykákra. A miniszterelnök egy héber szójátékkal válaszol. A "halott" szó ugyanis a szlengben azt is jelentheti, hogy valaki "odavan valamiért".

Odavagyok a kávéért. Tudod mit? Odavagyok a népemért

- mondta Netanjahu, miközben a kávéja után nyúlt. A Reuters archív felvételek alapján azonosította a helyszínt, az időpontot pedig a kávézó által vasárnap közzétett fotók és videók is megerősítették.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadásokat indított Irán ellen, Netanjahu több olyan települést, kórházat, kikötőt és katonai bázist is meglátogatott, amelyet iráni rakétatalálat ért. Ezekre a helyszínekre azonban a sajtó alig vagy egyáltalán nem kapott bejutást, a felvételeket kizárólag a miniszterelnöki hivatal tette közzé.

Netanjahu ritkán ad interjút az izraeli sajtónak. Csütörtökön videókapcsolaton keresztül tartotta meg a háború kezdete óta tartott első sajtótájékoztatóját. A formátum hasonló volt ahhoz, mint amelyet a júniusi, Iránnal vívott tizenkét napos háború idején alkalmaztak.

Izraelben a háború kitörése óta rendkívüli biztonsági korlátozások vannak érvényben:

tilos a nyilvános gyülekezés,

az iskolák az ország nagy részén zárva tartanak,

a lakosság pedig az otthonában vagy az óvóhelyek közelében tartózkodik.

