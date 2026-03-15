Iszonyatosan megfenyegette Netanjahut az Iráni Forradalmi Gárda
Globál

Az Iráni Forradalmi Gárda saját honlapján fogalmazta meg a fenyegetést: amíg életben van Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, addig keresni fogják, és ha megtalálják, elteszik láb alól - számolt be a Times of Israel.

Az Iráni Forradalmi Gárda fogadkozik: "üldözni fogják és megölik" Netanjahut.

A szervezet azért venné célba az izraeli miniszterelnököt, mert folytatódik Izrael és az Egyesült Államok háborúja Iránnal.

"Ha ez a gyerekgyilkos bűnöző életben marad, továbbra is teljes erővel üldözni fogjuk és megöljük őt" – olvasható a Gárda egyszerű üzenete a szervezet hivatalos honlapján, a Sepah Newson.

Parlamenti választás és piaci reakciók

