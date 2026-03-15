  • Megjelenítés
Libanon, Irak és Szíria segítségére siet a WHO
Globál

MTI
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap kétmillió dollár (685 millió forint) forrást tett elérhetővé vészhelyzeti tartalékalapjából (CFE) Libanon, Irak és Szíria számára az ottani egészségügyi intézkedések támogatására a közel-keleti válság éleződése miatt.

A WHO a már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a térségbéli konfliktusok nagyszabású népességmozgást váltottak ki. Iránban becslések szerint több mint 100 ezer ember kényszerült lakhelye elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 ezer belső menekültet tartanak nyilván.

A mostani tájékoztatás szerint

egymillió dollárt különítettek el Libanon számára

a traumás ellátás kiterjesztéséhez, a betegségfelügyelet megerősítéséhez, valamint alapvető gyógyszerek és egészségügyi eszközök beszerzéséhez és elosztásához.

Irak és Szíria pedig fél-félmillió dollárhoz jut

a vészhelyzeti koordináció és a tömeges sebesültek ellátásának támogatására, az alapvető gyógyszerek és ellátmányok beszerzésére és elosztására, az elüldözött lakosság számára nyújtandó egészségügyi szolgáltatások biztosítására, valamint a betegségfelügyelet és a közösségi tájékoztatás megerősítésére.

"Az élvonalban lévő egészségügyi dolgozók és a létfontosságú ellátás fenntartása alapvető jelentőséggel bír olyan időkben, amikor az egészségügyi ellátás jelentős kihívásokkal kénytelen szembesülni" - hangsúlyozta Hanan Balkhy, a WHO regionális igazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility