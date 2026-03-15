Máris megjött a cáfolat Trump állításaira: Irán vezetője él és virul

Abbász Arákcsi a Telegram-oldalán közzétett bejegyzésben foglalta össze a The New Arab hírportálnak adott interjújának legfontosabb megállapításait, amelyben egyebek mellett kitért az iráni vezetés helyzetére is.

"A forradalom vezetője jó egészségnek örvend, és teljes mértékben kézben tartja a helyzetet" – áll a posztban. A közlemény emellett az iráni-amerikai konfliktus több kulcskérdésében is ismertette Teherán álláspontját.

A nyilatkozat közvetlen reakció volt Donald Trump előző esti kijelentésére. Az amerikai elnök ugyanis azt sugallta, hogy Modzstaba Hámenei – Ali Hámenei korábbi legfelsőbb vezető fia – már nem is él.

