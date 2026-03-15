Miért pont az Egyesült Arab Emírségeket pécézte ki magának Irán? - Itt a megfejtés

Az Emírségek védelmi minisztériumának március 12-i, a háború tizenharmadik napján közzétett adatai szerint a légvédelem 268 ballisztikus rakétát, 15 cirkálórakétát és 1514 drónt hárított el, ez az összes beérkező légi célpont több mint kilencven százalékát jelenti.

A támadásoknak hat halálos áldozata és 131 sérültje volt.

Az Emírségekre zúduló tűzerő jóval meghaladja a szomszédos öbölmenti államokét, hiszen Katart, Szaúd-Arábiát és Bahreint "csupán" néhány száz találat érte. A csapások volumene szinte eléri az Izrael elleni, mintegy ezer rakétát és drónt bevető támadássorozat mértékét.

Dubaj és Abu-Dzabi repülőterei, különböző lakóépületek, szállodák, a dubaji Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC), a Dzsebel Ali kikötő és az amerikai konzulátus egyaránt célponttá váltak. Mindez annak ellenére történt, hogy Teherán korábban azt állította: kizárólag a térségbeli amerikai támaszpontokat támadja. Március 7-én az Abu-Dzabitól mintegy 32 kilométerre délre fekvő ad-Dafra légibázist is iráni drón- és rakétatámadás érte. Ezen a támaszponton a 380. amerikai expedíciós repülőezred, valamint különböző francia alakulatok állomásoznak, nagyjából 3500 fős amerikai katonai kontingenssel kiegészülve.

Irán számára az Emírségek különösen értékes célpont.

A perzsa állam ezen a célpontot keresztül egyetlen csapással képes nyomást gyakorolni Washingtonra, megzavarni a globális energiaellátást, destabilizálni a nemzetközi pénzügyi piacokat, és felkelteni a világ figyelmét. Az elmúlt években az ország a Perzsa-öböl legfontosabb üzleti, pénzügyi, logisztikai, légiközlekedési és technológiai csomópontjaként pozicionálta magát.

Teherán most pontosan ezt a gazdasági státuszt próbálja aláásni.

A támadások súlyos gazdasági következményekkel jártak. Az Abu Dhabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) ruvaiszi finomítója, amely a Közel-Kelet legnagyobb ilyen létesítménye, egy dróntalálat okozta tűz után óvintézkedésként teljesen leállt. Ezzel párhuzamosan a fudzsajrai kikötőben átmenetileg felfüggesztették egyes terminálok működését. A Hormuzi-szoros de facto lezárásával Irán az öbölmenti nagy kőolajtermelők exportját is igyekszik megbénítani. Egy Amazon-adatközpontot szintén találat ért, ami jelentős kieséseket okozott a felhőszolgáltatásban. Mindez komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az Emírségek képes-e megőrizni vonzerejét a nagy technológiai beruházások, különösen a mesterséges intelligencia fejlesztések célpontjaként.

A múlt héten két iráni csapás is érte egymás után a dubaji Nemzetközi Pénzügyi Központot. Dubaj médiahivatala megerősítette az incidensek tényét, ugyanakkor közölte, hogy személyi sérülés nem történt. Több nagy nemzetközi bank evakuálta dubaji irodáit, számos amerikai vállalat távmunkára állt át, köztük az Alphabet, az Oracle és az IBM is, amelyeket az Iszlám Forradalmi Gárda név szerint is célpontként jelölt meg. Maszud Pezeskjan iráni elnök az öbölmenti amerikai támaszpontok azonnali bezárását követelte. Modzstaba Hamenei új legfelsőbb vezető pedig azzal fenyegetőzött, hogy ha ez nem történik meg, az összes térségbeli amerikai katonai bázist támadás fogja érni.

