Nagy erejű fegyverekkel csaptak le Izrael biztonsági központjaira, a legkeményebb fenyegetés csak ezután jött

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség által közzétett közleményben a hadsereg azt írta, hogy "

a cionista rezsim rendőrségének biztonsági központjait és főhadiszállásait vette célba nagy erejű drónokkal,

közöttük a Lahav 433 különleges egységet és egy műholdas kommunikációs központot.

Közleményt tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda is. Ebben egyebek között azt erősítette meg, hogy egységei üldözik és ha lehetőség nyílik rá,

megölik az izraeli miniszterelnököt.

Ha ez a bűnöző gyermekgyilkos még életben van, folytatjuk utána a hajszát, és minden erőnkkel megöljük - írta a forradalmi gárda a Sepah News című hírportálján.

