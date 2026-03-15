Németország megüzente: nem vesz részt az iráni katonai akcióban
MTI
Németország nem vesz részt a kereskedelmi hajózás védelmét szolgáló nemzetközi katonai műveletben a Hormuzi-szorosban - jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter.

A tárcavezető az ARD közszolgálati műsorszolgáltató Bericht aus Berlin című műsorában úgy fogalmazott, hogy a német kormány e tekintetben világos álláspontot fogalmazott meg, amit Friedrich Merz kancellár és Boris Pistorius védelmi miniszter is egyértelművé tettek. "

Nem fogunk részt venni ebben a konfliktusban

- hangsúlyozta.

Wadephul elmondta, hogy azt hallani Izraeltől és az Egyesült Államoktól, hogy a cél Irán katonai képességeinek megsemmisítése, különösen ami az atom- és rakétaprogramot illeti. "

És most azt várjuk, hogy értesítsenek minket, hogy bevonjanak minket, amikor ez megtörténik. És akkor nagyon szívesen részt veszünk a tárgyalásokon

- közölte, hozzátéve, hogy a Hormuzi-szoros biztonságát csak akkor lehet majd biztosítani, ha lesz egy tárgyalásos rendezés és az irániakkal is egyeztetnek erről.

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte több ország bevonását egy katonai misszióba, amelynek célja a globális olajszállítmányok számára fontos tengerszoros hajóforgalmának biztosítása lenne. Utóbbi gyakorlatilag leállt az iráni konfliktus kitörése nyomán, maga után vonva az olajárak jelentős növekedését.

Az Európai Unió 2024 februárjában indított, vörös-tengeri Aspides nevű műveletével kapcsolatban elmondta, hogy az eddig nem volt hatékony. "

Ezért nagyon szkeptikus vagyok az ügyben, hogy az Aspides kiterjesztése a Hormuzi-szorosra több biztonságot eredményezne. Mindezt most a legnagyobb nyugalommal meg fogjuk vitatni

- tette hozzá az uniós külügyminiszterek hétfői tanácskozására utalva.

Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

