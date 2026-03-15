Több mint háromezer háborús halott Iránban
MTI
Az Irán ellen katonai műveleteknek eddig több mint 3000 halálos áldozatuk van Iránban - közölte az amerikai Human Rights Activists News Agency (HRANA) aktivistahálózat vasárnap.

Az aktivisták szerint a halottak között

legalább 1319 civil is van, akik közül 206-an gyerekek.

További 1122 halálos áldozat a fegyveres erők tagja, míg 599 halott esetében nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy a hadsereghez vagy a polgári lakossághoz tartoztak-e.

Az iráni egészségügyi tárca nemrég legalább 1200 halottról és mintegy tízezer sebesültről számolt be a légicsapások következtében. Az aktivisták közölték, hogy a nyilvánosan hozzáférhető jelentések mellett saját iráni hálózatukra is támaszkodtak, így információkat szereztek az egészségügyi rendszeren kívüli mentőszolgálatoktól és helyi civil szervezetektől is.

