A háború kitörése óta nem volt erre példa: újra kommunikál egymással Irán és az Egyesült Államok

Egy amerikai tisztviselő és egy jól értesült forrás szerint

Aragcsi a háború lezárására fókuszáló üzeneteket küldött Witkoffnak.

Az amerikai fél ugyanakkor azt állítja, hogy az irániak kezdeményezték a kapcsolatfelvételt. Egyúttal hangsúlyozták, hogy Washington hivatalosan "nem tárgyal" Iránnal. Az üzenetek pontos számáról és tartalmáról egyik forrás sem árult el részleteket.

Donald Trump hétfőn a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Irán kapcsolatba lépett az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az érintett iráni tisztviselőknek van-e egyáltalán felhatalmazásuk a megállapodásra.

Meg akarnak állapodni. Beszélnek az embereinkkel... vannak emberek, akik tárgyalni akarnak, de fogalmunk sincs, kik ők

- mondta az elnök az újságíróknak. Trump megjegyezte, hogy nem világos, ki hozza a döntéseket Iránban, mivel számos magas rangú tisztviselő meghalt. Ráadásul az új iráni legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei sem mutatkozott nyilvánosan, így az is elképzelhető, hogy már ő is életét vesztette.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő elutasította Irán "kártérítési" követelését a békemegállapodás részeként. Ugyanakkor jelezte, hogy

Trump nyitott lenne egy olyan egyezségre, amely lehetővé tenné Teherán számára, hogy reintegrálódjon a nemzetközi közösségbe, és bevételre tegyen szert az olajexportjából.

Iráni tisztviselők az elmúlt napokban nyilvánosan tagadták, hogy tűzszüneti tárgyalásokat folytatnának a Trump-kormányzattal. Álláspontjuk szerint nem érdekeltek egy olyan ideiglenes tűzszünetben, amely lehetőséget adna az Egyesült Államoknak és Izraelnek az erőik átcsoportosítására. Ehelyett egy tartós békemegállapodásra vonatkozó garanciákat követelnek.

