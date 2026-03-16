Barabási Albert-László: Leonardo Da Vinci ötszáz éve embereket boncolt, ma a művészetnek az adatalapú valóságot kell megmutatni

Bár hálózatkutatóként vált ismertté, Barabási Albert-László eredetileg képzőművész szeretett volna lenni: ennek az erdélyi körülmények között azonban nem volt realitása, ezért a “könnyebb” utat választva fizikusi pályára lépett – kezdte önironikusan a Műcsarnokban látható A képlettől a képig – A dataizmus művészete című kiállításának tárlatvezetését a világhírű magyar tudós.
A tudományos és a művészeti pálya végül 1994-ben ért össze, amikor a hálózatok elméletével kezdett foglalkozni. Ennek első eredménye nem egy képlet, hanem egy vizualizáció volt, amely évtizedekkel később a Ludwig Múzeumban tartott önálló kiállításának nyitómunkájaként is szerepelt.
Öt évvel ezelőtt Barabási ugyanis elhatározta, hogy nemcsak az adatok puszta vizualizációjával foglalkozik tovább, hanem olyan műveket hoz létre, amelyek az adatokon keresztül a világ változásaira reflektálnak.
A Barabási Lab és a fizikus által létrehozott, képzőművészekből álló Barabási Atelier egy nagyszabású, közös kísérletbe kezdett, összekapcsolva a tudományos kutatócsoport és az alkotóműhely működését.
A törekvés fizikai tere egy budapesti műterem lett, amelyet egy, a II. János Pál pápa téren található gimnázium épületében alakítottak ki. Itt a tudósokból és művészekből álló csoport három éven át, minden nyáron másfél-két hónapot szentelt az alkotásnak.
A fizikai megvalósítás alapötletét Barabási családi múltja adta: nagyapja festő-mázoló volt, és a munkája során jellegzetes mintás festőhengerekkel díszítette a székelyföldi házak falait.
“Azt kerestem már évek óta, hogy hogyan tudunk hitelesen, egyedi módon átvinni adatot a vászonra – nyomtatás, fotózás és digitális megjelenítés nélkül. Végül visszatértem a nagyapám praxisához, aki festő-mázoló volt Kézdivásárhelyen, Erdélyben, és gyerekként én is segítettem neki, hogy pénzt keressek. Ő nagyon sokszor festőhengereket használt, ezek inspirálták az egész folyamatot: elkezdtem 3D-ben nyomtatni saját festőhengereket, saját tartalommal” – mondta.
A hálózatkutató hozzátette, hogy minden nyári alkotási folyamatot egy egyéves kutatási és adattervezési időszak előzött meg.
A gyakorlati alkotómunka mellett a projekt egy művészettörténeti kutatással is kiegészült, ami azt térképezte fel, hogy a hatvanas évek konceptuális művészetétől kezdve miként jelent meg az adatok használata a képzőművészetben. Ezt az irányzatot Barabási dataizmusnak nevezte el.
"Az életünket adatok határozzák meg, ha hajlandók vagyunk elismerni, ha nem. A képzőművészet pedig a valóságról kell, hogy szóljon, arról a pillanatról, amelyben létezünk. Ezért a képzőművészetnek muszáj az adatokkal és az adaton keresztüli ember-reprezentációval foglalkoznia" – fogalmazott a hálózatkutató.
Meggyőződése szerint ahogy egykor Leonardo da Vinci embereket boncolt a valóság pontosabb ábrázolása érdekében, úgy ma a művészetnek kell a látható világ mögött meghúzódó, az életünket és fogyasztási szokásainkat meghatározó adatalapú valóságot megmutatnia.
Covid-apostolok és betiltott könyvek is helyet kaptak a Műcsarnokban
Barabási elöljáróban fontosnak tartotta kiemelni: mind a tudományban, mind a művészetben csak olyan témákkal foglalkozik, amelyeket személyesen is érdekesnek talál. Ezért a Műcsarnokban látható kiállítás termei mind egy-egy év alkotómunkáját és Barabási egyik kutatását jelenítik meg.
A Műcsarnokban megrendezett A képlettől a képig – A dataizmus művészete kiállítás többek között a Telekom és a KMPG partnerségében valósult meg. Barabási Albert-László és a tanácsadó cég több mint egy évtizedes együttműködése során számos közös projektet, kiállítást és szakmai eseményt rendezett. A hálózatkutató szerint természetes volt, hogy a Műcsarnokban bemutatott új projekt kapcsán is felvették a kapcsolatot a céggel: a KPMG nemcsak régóta nyitott az adatalapú gondolkodásra, hanem jelentős művészeti gyűjteménnyel is rendelkezik, így a mostani kiállítás egyfajta folytatása annak a szakmai párbeszédnek, amely a kutató és a vállalat között az elmúlt években kialakult.
A tárlat első termében az első év projektje látható, ami a hálózatokban terjedő álhírek, vagyis a fake news jelenségének fizikai leképezésére fókuszált.
A művek kiindulását a Barabási Lab egyik projektje adta, ami a Twitteren (ma már X) a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan megjelent álhírek terjedését vizsgálta. A kutatás megállapította, hogy a coviddal kapcsolatos álhírek hetven százalékáért mindössze tizenkét ember felelős. Ezeket a személyeket – köztük Robert F. Kennedy jelenlegi amerikai egészségügyi minisztert – covid-apostoloknak nevezték el. Egyedi üzeneteiket és a hozzájuk kapcsolódó dezinformációs kategóriákat saját tartalmú adathengerekre vitték fel, hogy a vásznon vizuálisan is megjelenítsék a megtévesztés hálózatát.
A kísérletsorozat második éve a tiltott könyvek tematikáját dolgozta fel, amihez Barabási a New York Public Library-vel közös kutatása szolgáltatta a kiindulópontot.
Ennek során egy tízes listát állítottak össze az Egyesült Államokban leggyakrabban betiltott kötetekből. Ezek között szerepelt például Toni Morrison Nobel-díjas író The Bluest Eye, magyarul Nagyonkék című műve is, amelyet szexuálisan explicit és a faji megkülönböztetést ábrázoló jelenetei miatt távolítottak el számos déli állam könyvtárának és iskolájának polcáról.
A művészeti cél itt a cenzúra érzékeltetése volt, amit úgy értek el, hogy az információkat hordozó hengereket monokróm festékkel vitték fel a vászonra, így a szöveg távolról láthatatlanná vált, és csak egészen közelről vehető ki a tartalom, amelynek létezéséről mindenki tud, mégsem szabad hozzáférni.
Barabási kiemelte, hogy a műtermi munka során a technika folyamatosan fejlődött, a papíron végzett kezdeti teszteket hamar felváltották a 90×120 centiméteres vásznak. A strukturált, rácsszerű kompozíciókat Bak Imre absztrakt munkássága inspirálta. A legnagyobb technikai áttörést a mélyhengerlés felfedezése jelentette: ekkor a festőhengert nem a festék felvitelére, hanem a vastagon bevakolt vászonról a festék eltávolítására használták, így szabályos, domborműszerű felületekkel rendelkező alkotások születtek.
Akár a saját személyi számunkat is vászonra vihetnénk a hálózatkutató szerint
A harmadik év koncepciója a könyvek azonosítására szolgáló ISBN-számokból nőtte ki magát: Barabási a művekkel rámutat arra, hogy a digitális térben a könyvekhez hasonlóan az embereket is számsorok határozzák meg. A projekt fókuszába a kilenc- és tizenháromjegyű azonosítók, például a személyi számok és a telefonszámok kerültek. Az alkotó saját amerikai és magyar telefonszámait, valamint személyi azonosítóját használta fel a hengerek megalkotásához, ilyen módon modern, adatalapú önarcképeket létrehozva a vásznon.
“Valahol ezek a számok, a telefonszámaink és személyi számaink reprezentálnak bennünket, és határozzák meg, hogy hogyan tudunk érvényesülni ebben a világban” – összegezte.
A teremben tudatosan kapott szerepet az arany, az ezüst és a különböző fémfestékek használata, amely szimbolizálja, hogy a modern világban a legértékesebb valuta a személyes adat.
Olyan globális technológiai óriások, mint a Google, a Facebook vagy a Twitter, milliárdos üzleti modelljeiket szinte kizárólag a felhasználók adatainak begyűjtésére és hasznosítására építik.
“Amikor a Villanások című könyvemet írtam, akkor jutottam arra a felismerésre, hogy a mai, digitálisan átszőtt világban a klasszikus értelemben vett privát szféra gyakorlatilag nem létezik. Minden információ, amelyet rögzítünk, potenciálisan megoszthatóvá válik és idővel a nyilvánosság elé kerülhet. Az Epstein-botrány erre különösen szemléletes példa: számos olyan személyes kommunikáció és levelezés vált nyilvánossá, amelyről az érintettek korábban biztosan feltételezték, hogy magánjellegű marad” – magyarázta Barabási.
A hálózatkutató kiemelte: bár abból indul ki, hogy nem létezik igazi privát szféra, valóság az, hogy az ilyen jellegű információk megszerzése általában nem egyszerű, és a legtöbb ember számára nem is bír különösebb relevanciával.
Bizonyos értelemben a magánéletünk csak azért létezik, mert az emberek többségét egyszerűen nem érdekli,”
– összegezte.
Az AI miatt felértékelődhet a képzőművészet
A hároméves kísérletet egy monumentális, tíz méter hosszú vászon zárja, amelyen a projekt összes motívuma megjelenik. Az alkotók kifejezetten magas minőségű vásznat választottak, ugyanabból a típusból, amit egykor Picasso is használt.
A kompozíció megtervezése hetekig tartott: az alapréteget a személyi azonosítókból származó minták adják, erre neonfestékkel kerültek rá az álhírekhez kapcsolódó motívumok, más részeken pedig a tiltott könyveknél kifejlesztett mélyhengerlési technikát alkalmazták.
A tárlatvezetés végén Barabási a Portfolio-nak az AI hatásáról is beszélt: szerinte a mesterséges intelligencia alapvetően eszköz marad, sőt a megjelenése akár a művészet értékét növelheti.
„Ma már egyre több helyen találkozunk AI-generált képekkel, és látjuk, hogy ezek többsége csapnivaló. Ebben a környezetben felértékelődik az emberi munka és a kézzel létrehozott alkotások szerepe” – mondta.
A hálózatkutató elképzelhetőnek tart egy olyan jövőt, amiben a mesterséges intelligencia átveszi a technikai feladatokat az emberektől – a programozástól akár az autóvezetésig. Ebben a világban szerinte éppen azok a területek maradnak az emberi kreativitás terepei, mint a művészet, a filozófia vagy a világ értelmezése.
„Lehet, hogy ez egy techoptimista hozzáállás, de hiszek abban, hogy az emberiség képes lesz megoldani ezt a kihívást” – összegezte.
Címlapkép forrása: KPMG
