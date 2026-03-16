Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Ukrajnán kívül okozott hatalmas környezeti katasztrófát az orosz támadás, veszélyben a lakosság vízellátása
Moldova 15 napos környezeti vészhelyzetet hirdetett a Dnyeszter folyó vízgyűjtő területén. A döntést azután hozták meg, hogy egy Ukrajnát ért orosz csapás következtében kőolajszármazékok szennyezték a folyót, amivel veszélybe sodorták az ország vízellátását - tudósított a Kyiv Independent.

Az olajszennyezés a novodnyisztrovszki vízerőművet ért orosz rakétatalálat nyomán keletkezett. Maia Sandu moldovai elnök március 15-én közölte, hogy a hatóságok környezeti riasztást rendeltek el, és megkezdték a lakosság védelmét szolgáló intézkedések végrehajtását.

A kormányzati vizsgálatok kimutatták, hogy a vízben a kőolajszármazékok és az aromás szénhidrogének koncentrációja is meghaladta a megengedett határértékeket.

A hatóságok további olajfogó gátakat telepítenek a Dubăsari-víztározóhoz, hogy megakadályozzák a szennyeződés továbbterjedését. Emellett felmérték azokat a kutakat is, amelyek szükség esetén alternatív vízforrásként szolgálhatnak. A kormány arra is figyelmeztetett, hogy a súlyosan érintett területeken vízkorlátozásokat vezethetnek be.

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosogépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

