Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Ukrajnán kívül okozott hatalmas környezeti katasztrófát az orosz támadás, veszélyben a lakosság vízellátása

Az olajszennyezés a novodnyisztrovszki vízerőművet ért orosz rakétatalálat nyomán keletkezett. Maia Sandu moldovai elnök március 15-én közölte, hogy a hatóságok környezeti riasztást rendeltek el, és megkezdték a lakosság védelmét szolgáló intézkedések végrehajtását.
A kormányzati vizsgálatok kimutatták, hogy a vízben a kőolajszármazékok és az aromás szénhidrogének koncentrációja is meghaladta a megengedett határértékeket.
A hatóságok további olajfogó gátakat telepítenek a Dubăsari-víztározóhoz, hogy megakadályozzák a szennyeződés továbbterjedését. Emellett felmérték azokat a kutakat is, amelyek szükség esetén alternatív vízforrásként szolgálhatnak. A kormány arra is figyelmeztetett, hogy a súlyosan érintett területeken vízkorlátozásokat vezethetnek be.
