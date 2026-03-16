Felrobbantotta Izrael az iráni legfőbb vezér repülőgépét

Megsemmisítette az izraeli légierő az iráni vezető kormánygépét a mehrabádi reptéren – írja több közel-keleti lap.

A támadás az éjjel történt, a repterén tárolt gépet és több katonai szállítógépet is megsemmisített az izraeli légierő egy „precíz csapással”.

Helyszíni felvételek szerint a reptéről hajnalban hatalmas lángok csaptak fel, az okozott kár mértéke nem látszik.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، آتش مهیب و دود سیاه برخاسته از انفجارهای مهرآباد تهران را در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند نشان می‌دهد.بر اساس اطلاعات رسیده، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی به‌طور کامل منهدم شده است. pic.twitter.com/yZZ1Tyg8GU https://t.co/yZZ1Tyg8GU — ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 16, 2026

Az iráni légierő több repülőgépet is használ az ország vezetésének szállítására, ezek kivétel nélkül amerikai gépek. Kormánygépként funkcionál több Boeing 747-es, egy Boeing 707-es és két Lockheed Jetstar is. Nem világos, a mehrabádi reptéren melyik semmisült meg. A reptéren tároltak korábban még C-130 Hercules katonai szállítógépeket is, ezek egy részét az amerikai légierő már a múlt héten megsemmisítette.

