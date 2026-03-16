  • Megjelenítés
Felrobbantotta Izrael az iráni legfőbb vezér repülőgépét
Globál

Portfolio
Megsemmisítette az izraeli légierő az iráni vezető kormánygépét a mehrabádi reptéren – írja több közel-keleti lap.

A támadás az éjjel történt, a repterén tárolt gépet és több katonai szállítógépet is megsemmisített az izraeli légierő egy „precíz csapással”.

Helyszíni felvételek szerint a reptéről hajnalban hatalmas lángok csaptak fel, az okozott kár mértéke nem látszik.

Az iráni légierő több repülőgépet is használ az ország vezetésének szállítására, ezek kivétel nélkül amerikai gépek. Kormánygépként funkcionál több Boeing 747-es, egy Boeing 707-es és két Lockheed Jetstar is. Nem világos, a mehrabádi reptéren melyik semmisült meg. A reptéren tároltak korábban még C-130 Hercules katonai szállítógépeket is, ezek egy részét az amerikai légierő már a múlt héten megsemmisítette.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility