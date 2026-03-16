Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Az izraeli rendörség közlése szerint iráni ballisztikus rakéták repeszei, illetve az azokat lelövő izraeli elfogórakéták törmelékei hullottak hétfőn Jeruzsálem fallal körülvett óvárosának környékén, ahol több keresztény, muszlim és zsidó szent hely is található.

A hatóságok szerint a Szent Sír-templomnál, valamint a közeli al-Aksza mecset és a Templom-hegy területén nem történt sérülés, és jelentősebb károkról sem érkezett jelentés.

A BBC beszámolója alapján nagyobb repeszdarabok az izraeli megszállás alatt álló Kelet-Jeruzsálemben is földet értek, egyebek mellett a brit konzulátus, illetve a Kneszet közelében. A jeruzsálemi körzeti rendőrség, a tűzszerészek és a határrendészeti egységek biztosították a helyszíneket, és a közveszély elhárításán dolgoznak.

