Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

200 amerikai katona sebesült meg eddig a Közel-Keleten
Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának közleménye szerint 200 amerikai katona sebesült meg azóta, hogy Amerika és Izrael megtámadta Iránt. A közlés szerint a sebesült katonák java része könnyű sérülést szenvedett és 180-an már vissza is tértek a szolgálatba.
(Reuters)
A háború kitörése óta nem volt erre példa: újra kommunikál egymással Irán és az Egyesült Államok
Az Axios értesülései szerint az elmúlt napokban újraéledt a közvetlen kommunikációs csatorna Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter között. Ez az első ismert közvetlen kapcsolatfelvétel a felek között azóta, hogy a háború több mint két hete elkezdődött - közölte az Axios.
Robbanások Bagdadban
Robbanásokat hallatszódtak Bagdadban az amerikai nagykövetség közelében. Az AFP hírügynökség beszámolója szerint füst gomolygott az iraki főváros erősen védett Zöld Zónájában, amely az USA nagykövetsége mellett számos más nemzetközi szervezet irodája és kormányzati létesítmények találhatóak.
(The Guardian)
Megindult az európai atomhatalom hatalmas hadiflottája, bármikor megkezdődhet a százezres tömeg evakuálása
Jelentősen megerősíti közel-keleti katonai jelenlétét és csapásmérő képességét Franciaország. Emmanuel Macron elnök nyolc hadihajót, két helikopterhordozót és a Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozót vezényelte a térségbe. Ezzel párhuzamosan Párizs diplomáciai kapcsolatokat épít a konfliktus kulcsszereplőivel, köztük Iránnal – írja az AP News. Ugyanakkor Párizs jelezte, hogy nem akar Donald Trump amerikai elnök kérésének megfelelően támadó katonai akciókban részt venni.
Dróncsapás miatt tűz ütött ki a világ egyik legnagyobb gázmezőjénél
Hétfőn egy dróntámadás nyomán tűz ütött ki a Shah olaj- és gázmezőn az Egyesült Arab Emírségekben. Az Abu Dhabi-i médiairoda közlése szerint eddig nem jelentettek sérülteket. A Shah a világ egyik legnagyobb olajmezője, amely Abu Dhabitól mintegy 180 kilométerre délnyugatra található.
(Reuters)
Repeszek hullottak Jeruzsálem óvárosában, szent helyek is megsérülhettek
Az izraeli rendörség közlése szerint iráni ballisztikus rakéták repeszei, illetve az azokat lelövő izraeli elfogórakéták törmelékei hullottak hétfőn Jeruzsálem fallal körülvett óvárosának környékén, ahol több keresztény, muszlim és zsidó szent hely is található.
A hatóságok szerint a Szent Sír-templomnál, valamint a közeli al-Aksza mecset és a Templom-hegy területén nem történt sérülés, és jelentősebb károkról sem érkezett jelentés.
A BBC beszámolója alapján nagyobb repeszdarabok az izraeli megszállás alatt álló Kelet-Jeruzsálemben is földet értek, egyebek mellett a brit konzulátus, illetve a Kneszet közelében. A jeruzsálemi körzeti rendőrség, a tűzszerészek és a határrendészeti egységek biztosították a helyszíneket, és a közveszély elhárításán dolgoznak.
Vészjósló üzenetet küldött Irán egyik magas rangú vezetője: pusztító háború vár Amerikára, ha ezt meglépik
Szaíd Hatibzádeh Irán külügyminiszter-helyettese a Sky News-nak adott interjújában nyíltan figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogyha szárazföldi csapatokat küldenének a közel-keleti országba, akkor egy újabb vietnámi háborúhoz hasonló konfliktusba bonyolódhatnak. A vezető egyúttal azt is jelezte, hogy Teherán jelenleg nem a diplomáciai megoldásokra összpontosít a háború lezárásának tekintetében.
Trump: nem tudni, hogy életben van-e még az iráni ajatollah
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságírói kérdésre elmondta, hogy nem világos, pontosan milyen egészégügyi állapotban van, vagy hogy él-e egyáltalán Irán legfőbb politikai és vallási vezetője Modzstaba Hámeini.
Sokan azt mondják, hogy súlyosan megcsonkították – azt állítják, hogy elvesztette az egyik lábát, és, tudják, nagyon súlyosan megsérült; mások szerint meghalt, senki sem állítja, hogy 100%-osan egészséges lenne
– mondta Trump.
Ennek tehát sokféle oka lehet. Nem tudjuk… hogy meghalt-e vagy sem – folytatta az elnök.
(CNN)
Megszólalt Trump a Hormuzi-szoros lezárásáról
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre.
Asztalra csapott az EU legerősebb országa: kemény választ küldött Trump tervére
Friedrich Merz német kancellár hétfőn egyértelművé tette: Németország nem vesz részt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújában.
11 iráni drónt lőtt le Szaúd-Arábia az elmúlt pár órában
A szaúdi védelmi minisztérium X-bejegyzésében közölte, hogy az ország légvédelme 11 drónt semlegesített az elmúlt pár órában Al-Kharj tartományban. A múlt éjszaka folyamán is intenzív dróntámadás érte a térség egyik legerősebb országának számító Szaúd-Arábiát a csapások pedig ezek szerint a mai nap folyamán is folytatódtak az olajmonarchia ellen.
Rakétákat indítottak Izrael felé, megszólaltak a légvédelmi szirénák
Dél-Libanonból rakétákat lőttek ki Izrael felső-galileai területei felé. A határ nyugati szakaszán szólnak a légvédelmi szirénák. Az izraeli Polgári Védelmi Parancsnokság megerősítette, hogy a libanoni határ nyugati részén lövedékek becsapódása miatt aktiválták a szirénákat.
Ezzel párhuzamosan Izrael a háború kezdete óta példátlan nagyságú evakuációt rendelt el Libanon kiterjedt területein. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy a kitelepített lakosok "nem térhetnek vissza", amíg Észak-Izrael biztonsága fenyegetett marad.
Újabb támadási hullám Irán ellen
Sirázt, Teheránt bombázza az izraeli légierő délután, egyelőre még nem tudni, pontosan mit támadtak.
Libanonban már majdnem 900-an meghaltak
A Hezbollah és Izrael márciusban kiújult háborújának 886 halálos áldozata van Libanonban, 2141 embert kellett sérülésekkel ellátni, mióta a térségben újrakezdődtek a katonai műveletek.
(Al-Dzsazíra)
A német kormány szerint a NATO-nak nincs köze a Hormuzi-szoroshoz
A német kormány elutasította Donald Trump amerikai elnök követelését, hogy a NATO-szövetségesek segítsenek a Hormuzi-szoros biztosításában, kijelentve, hogy a szövetségnek nincs helye a háborúban.
Ennek a háborúnak semmi köze a NATO-hoz. Ez nem a NATO háborúja. A NATO egy védelmi szövetség, egy szövetség a terület védelmére
– mondta Stefan Kornelius német kormányszóvivő.
(Politico)
Átment egy hajó a Hormuzi-szoroson
A pakisztáni zászló alatt hajózó Karacsi tankert vélhetően átengedte Irán a szoroson, a hajó a perzsa állam partjaihoz közel távozott a térségből.
Teherán többször is közölte az elmúlt napokban: a baráti országok tankerhajóit átengedik a szoroson.
Amerika a Hasd-es Sabit bombázta
Az iraki milícia al-kaimi bázisát bombázta az amerikai légierő ma délután, a szervezet közleménye szerint hat ember halt meg az incidens során.
A Hasd-es Sabi egy decentralizált fegyveres szervezet, melynek számos Iránbarát szárnya van.
(Iran International)
A német kormány óv egy Libanon elleni izraeli szárazföldi akciótól
A német kormány „rendkívül aggódik” a libanoni helyzet miatt, és óva intette az izraeli kormányt egy nagyobb szárazföldi offenzívától.
Stefan Kornelius kormányszóvivő Berlinben kijelentette, hogy úgy látják, egy ilyen hadművelet előkészítése folyamatban van. Ez azonban tovább súlyosbítaná a térségben amúgy is feszült humanitárius helyzetet, és még több ember meneküléséhez vezethetne.
Németország ezért sürgeti „izraeli barátait”, hogy ne lépjenek erre az útra – mondta Kornelius.
(Der Spiegel)
Amerika lerombolja a világrendet
Donald Trump vitathatatlanul olyan nyomot hagy a történelemben, ami még az amerikai elnökök szintjén is kivételes. Az USA hegemóniájának eltékozlásához, a világrend felborításához és a világgazdaság növekedési kilátásainak beárnyékolásához igazán kivételes tehetségre van szükség.
WHO: egyelőre tartja magát az iráni egészségügyi rendszer
A WHO szerint bár hat kórházat evakuálni kellett az iráni háború kitörése óta, az iráni egészségügyi rendszer egyelőre tartja magát.
(Reuters)
Katonai űrprogramok fejlesztésére szolgáló központ megsemmisítéséről számolt be Izrael
Izrael ma közölte, hogy „megsemmisítette” az iráni hadsereg által űrtechnikai képességek fejlesztésére használt központot.
Az Izraeli Védelmi Erők szerint a Teherán belvárosában lévő épületet „katonai űrprogramok fejlesztésére” használták, beleértve a Chamran-1 műholdat, amelyet Irán 2024-ben indított el.
(CNN)
Megközelítette Irán partjait a Lincoln amerikai repülőgép-hordozó
Megközelítette Irán partjait a Lincoln amerikai repülőgéphordozó – közölte az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős Központi Parancsnoksága (Centcom) hétfőn.
A közlemény szerint a hadihajó és hozzá rendelt repülőállomány közreműködik abban, hogy „éjjel-nappal” folytatódjanak a légitámadások egymást követő hullámai.
(MTI)
Izraeli katonai szóvivő: legalább még három hétre pontos terveink vannak
Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek.
A szóvivő szerint a támadások célja a ballisztikus rakéták infrastruktúrájának, a nukleáris létesítményeknek és a biztonsági apparátusnak a megsemmisítése, hogy ezzel gyengítsék az iráni rezsim azon képességét, hogy Izraelt fenyegesse.
Váratlanul ott bukkantak fel Amerika különleges hadihajói, ahol senki sem számított rájuk
A The War Zone (TWZ) lap információi szerint az Egyesült Államok más térségbe helyezte át az aknamentesítő hajóit a Közel-Keletről.
Európai Bizottság: az EU által finanszírozott járattokkal 11 ezernél is többen térhettek haza Európába
Egy újabb, az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott repülőjárattal uniós tagállamok további 134 állampolgárát menekítette ki a Közel-Keletről, ezzel az elmúlt hetekben a hazaszállítottak száma meghaladta a 11 ezret - közölte az Európai Bizottság hétfőn.
(MTI)
Katarból is elkezdenek felszállni az utasszállító repülőgépek
Március 18-tól ismét részlegesen újranyitják Katar légterét polgári utasszállító repülőgépeknek - számol be az Al-Dzsazíra.
Jelentés az emírségekből
Az UAE védelmi minisztériuma friss jelentést adott ki: közlésük szerint 6 rakétát és 21 drónt indított ellenük az iráni haderő az elmúlt egy nap során.
Katar Izraelt kritizálja
Miközben Irán folyamatosan Katar területét bombázza, Madzsíd al-Anszári dohai külügyminiszter Izraelt kritizálta.
Az arab vezető szerint Libanon részleges megszállása és a Gázában való "bűncselekmények folytatása" folyamatosan hozzájárul az eszkalációs ciklushoz.
(Al-Dzsazíra)
Irán: nem kértünk tűzszünetet
Abbász Aragcsi külügyminiszter arról beszélt ma délután, hogy Irán nem kért tűzszünetet, illetve hogy nem is blokkolja a Hormuzi-szorost, csak azokat a tankereket nem engedik át, melyek olyan országokhoz tartoznak, amelyek "az agressziót pártolják."
(Times of Israel)
Irán: sose bíztunk Amerikában
Az iráni külügyminisztérium szóvivője közölte: Irán annak ellenére tárgyalt az Egyesült Államokkal, hogy "abszolút bizalmatlanság" övezte Washingtont, ennek ellenére Teherán megmutatta, hogy hajlandó a diplomáciát választani, úgy is, hogy Amerika "történelmi bűnöket" követ el.
(Al-Dzsazíra)
Az iráni háború miatt alaposan át kell gondolni az aranybefektetést
A Jefferies friss elemzése szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajárak elsősorban a nagy külszíni bányákkal rendelkező aranybányászati vállalatokat fenyegetik. Ezeknél a cégeknél a profitmarzsok szűkülése komoly kockázatot jelent, mivel a dízel üzemanyag a szállítójárművektől kezdve az áramtermelésen át az ércfeldolgozásig szinte minden munkafolyamatban megjelenik - számolt be a Mining.
Megszólalt Európa legerősebb országa: semmi nem lesz így Trump mestertervéből?
Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben.
Átfogó bombázás alatt Irán
Teherán, Siráz, Tabriz intenzív izraeli bombázás alatt áll, egyelőre nincs információ arról, pontosan mi a célpont.
(Al-Dzsazíra)
Itt a rezsim legújabb célpontja: lehetetlen helyzetbe hoznák Amerika ékkövét, a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót
Az iszlamista rezsim hadseregének szóvivője, Ebráhim Zolfagari megnevezte a legújabb célpont, ami rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat – közölte az Al-Dzsazíra.
Felrobbantotta Izrael az iráni legfőbb vezér repülőgépét
Megsemmisítette az izraeli légierő az iráni vezető kormánygépét a mehrabádi reptéren – írja több közel-keleti lap.
Sok sérült Izraelben
24 órán belül 142 embert kellett kórházba szállítani Izraelben, akik Irán megtorlócsapásai során sérültek meg.
(Times of Israel)
Megbénult a stratégiai olajútvonal: megérkezett Irán bosszúja, súlyos csapás ért egy kiemelt jelentőségű célpontot
Dróncsapás érte az Egyesült Arab Emírségek egyik legfontosabb olajkereskedelmi központját, Fudzsairát - tudósított a CNBC. Ez már a második ilyen támadás néhány napon belül.
Csapás Merdabád ellen
Hatalmas lángokkal ég a merdabádi reptér - az amerikai légierő állítólag szétbombázta Irán szállítógép-flottáját.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، آتش مهیب و دود سیاه برخاسته از انفجارهای مهرآباد تهران را در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند نشان میدهد.بر اساس اطلاعات رسیده، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی بهطور کامل منهدم شده است. pic.twitter.com/yZZ1Tyg8GU https://t.co/yZZ1Tyg8GU— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 16, 2026
Kiszivárgott a titkos hadművelet: lehet, hogy a rezsim vezetője Moszkvába menekült
Az Al-Dzsarida újságnak nyilatkozó források szerint Irán új vezére, Modzstaba Hámenei ajatollah már nem is tartózkodik az országban.
Trump megfenyegette a NATO-t, Kínának is üzent
Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy a NATO „nagyon rossz jövő” elé néz, ha az Egyesült Államok szövetségesei nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában – írja a Financial Times.
Meghalt egy ember Abu-Dzabiban
Az emírségek hivatalos közlése szerint egy külföldi, palesztin származású férfi vesztette életét, akinek az autójára egy "rakéta" zuhant.
(Al-Dzsazíra)
Elkezdik újranyitni az iskolákat Izraelben
Az ország déli és nyugati részében, Ciszjordániában és Gáza mellett újranyitják az iskolákat a hatóságok Izraelben.
Az országban március 1-je óta tanítási szünet van a háború miatt.
(Times of Israel)
Kiterjeszti Izrael a Libanonban zajló műveleteket
Az IDF egyész pontosan úgy fogalmaz, hogy "korlátozott szárazföldi műveletet" kezdenek Libanonban, a Hezbollah milícia ellen.
A cél Jeruzsálem közlése szerint az "észak-izraeli lakosság védelme."
(Sky)
Megtámadták a Hasd es-Sabi egyik központját
A legnagyobb iraki milícia Dzsurf al-Sakár melletti támaszpontját támadás érte, legalább két ember meghalt - számol be az Al-Dzsazíra.
Azt nem írják, ki, miért támadta meg a fegyveres szervezetet.
A Hasd es-Sabi számos Iránbarát frakcióval rendelkezik, egyébként egy decentralizált szervezet.
Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét
Japán védelmi minisztere nyilvánosan visszautasította a részvétel lehetőségét abban a Donald Trump elnök által alapított katonai koalícióban, melynek feladata a Hormuzi-szoros biztosítása lenne.
Reagált Rijád az iráni támadásra
Reagált Szaúd-Arábia a reggeli iráni támadásokra: Mohamed bin Szalmán koronaherceg szerint Teherán katonai csapásai "veszélyeztetik a régió biztonságát és stabilitását," Rijád pedig mindent meg fog azért tenni, hogy "biztosítsa a térség békéjét."
(Iran International)
Jelentős volatilitás az olajpiacon
A hajnali kereskedésben 104 dollár / hordó fölött is volt a Brent olaj határidős árfolyama, miután Irán Szaúd-Arábiát és az emírségeket is támadta - reggel az árfolyam átmenetileg beesett 98 dollár / hordó alá, majd ismét visszaemelkedett.
Trump elnök egy nemzetközi katonai koalíciót próbál összehozni a Hormuzi-szoros biztosítására, illetve a Harg-sziget katonai megszállását fontolgatja.
Dolgozik a légvédelem az emírségekben
Az Egyesült Arab Emírségek légvédelme egész reggel dolgozott - iráni drónokat és rakétákat hárítottak el.
A dubaji reptéren tűz ütött ki.
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Intenzív dróntámadás érte az éjjel Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai és gazdasági hatalmát – írta meg a Times of Israel.
Szintet léphet az iráni háború: Trump inváziót fontolgat, katonai megszállással vágnák el Teherán gazdasági ütőerét
Nemzetközi katonai koalíció felállítását és a Harg-sziget megszállását fontolgatja Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása érdekében - közölte az Axios.
Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.
