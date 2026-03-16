Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Dél-Libanonból rakétákat lőttek ki Izrael felső-galileai területei felé. A határ nyugati szakaszán szólnak a légvédelmi szirénák. Az izraeli Polgári Védelmi Parancsnokság megerősítette, hogy a libanoni határ nyugati részén lövedékek becsapódása miatt aktiválták a szirénákat.

Ezzel párhuzamosan Izrael a háború kezdete óta példátlan nagyságú evakuációt rendelt el Libanon kiterjedt területein. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy a kitelepített lakosok "nem térhetnek vissza", amíg Észak-Izrael biztonsága fenyegetett marad.

