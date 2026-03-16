Hatalmas áttörést értek el kínai kutatók: eddig csak elméletben létező anyagot hoztak létre

A természetben előforduló gyémánt a Föld legkeményebb ásványa, amelyet ékszerként, precíziós vágóeszközökben és nagy teljesítményű félvezetőkben egyaránt alkalmazzák. A hexagonális gyémánt létezését azonban a tudósok évtizedek óta vitatták. Korábban ugyanis nem sikerült kísérleti úton egyértelműen bizonyítani, hogy önálló szénfázisként valóban létezik. Ezt a tényt a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerzői is hangsúlyozzák.
A kínai Honan tartományi Gyémántanyagok és Eszközök Kiemelt Laboratóriumának kutatói
szélsőséges nyomás és hőmérséklet alkalmazásával állították elő a hexagonális gyémánt milliméteres nagyságrendű, tiszta fázisú darabját.
Az eljárás során pirolitikus grafitot (HOPG) helyeztek volfrám-karbid üllők közé, majd mintegy 20 gigapascal – a normál légköri nyomás nagyjából kétszázezerszeresét – nyomás alá helyezték 1300 és 1900 Celsius-fok közötti hőmérsékleten.
A tengelyirányú nyomás hatására a rétegzett szénszerkezetből milliméteres méretű, tiszta hexagonális gyémánt keletkezett. A minta szerkezeti tisztaságát röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazolták, amelyek képesek feltérképezni az atomok pontos pozícióját. Emellett korszerű mikroszkópos eljárásokkal közvetlenül is megfigyelték a szénatomok jellegzetes hexagonális rácselrendeződését.
A mechanikai tulajdonságok vizsgálata során a kutatók egy gyémánthegyű műszerrel végeztek benyomódásos teszteket a mintán, így mérve fel annak keménységét.
A hexagonális gyémánt keménységét így mintegy 114 gigapascalra tették.
Ez az érték felülmúlja a természetes gyémánt körülbelül 110 gigapascalos keménységét. Az új anyag nemcsak keményebbnek bizonyult a hagyományos gyémántnál, hanem kiemelkedő hőstabilitást is mutatott.
A szerzők szerint ezek az eredmények végleg lezárják a hexagonális gyémánt létezése körüli, régóta fennálló tudományos vitát. A felfedezés emellett új betekintést nyújt a grafit gyémánttá alakulásának fázisátmenetébe, és megnyitja az utat az új anyag jövőbeli, fejlett technológiai alkalmazásai előtt.
