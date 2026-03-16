Hatalmas áttörést értek el kínai kutatók: eddig csak elméletben létező anyagot hoztak létre
Kínai kutatók állítása szerint laboratóriumban sikerült előállítaniuk a régóta csak elméletben létező hexagonális gyémántot. Ez az anyag keményebb a hagyományos gyémántnál, és eddig kizárólag meteoritbecsapódások helyszínein találtak belőle nyomokat - tudósított az Independent.
A természetben előforduló gyémánt a Föld legkeményebb ásványa, amelyet ékszerként, precíziós vágóeszközökben és nagy teljesítményű félvezetőkben egyaránt alkalmazzák. A hexagonális gyémánt létezését azonban a tudósok évtizedek óta vitatták. Korábban ugyanis nem sikerült kísérleti úton egyértelműen bizonyítani, hogy önálló szénfázisként valóban létezik. Ezt a tényt a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerzői is hangsúlyozzák.

A kínai Honan tartományi Gyémántanyagok és Eszközök Kiemelt Laboratóriumának kutatói

szélsőséges nyomás és hőmérséklet alkalmazásával állították elő a hexagonális gyémánt milliméteres nagyságrendű, tiszta fázisú darabját.

Az eljárás során pirolitikus grafitot (HOPG) helyeztek volfrám-karbid üllők közé, majd mintegy 20 gigapascal – a normál légköri nyomás nagyjából kétszázezerszeresét – nyomás alá helyezték 1300 és 1900 Celsius-fok közötti hőmérsékleten.

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A háború kitörése óta nem volt erre példa: újra kommunikál egymással Irán és az Egyesült Államok

A tengelyirányú nyomás hatására a rétegzett szénszerkezetből milliméteres méretű, tiszta hexagonális gyémánt keletkezett. A minta szerkezeti tisztaságát röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazolták, amelyek képesek feltérképezni az atomok pontos pozícióját. Emellett korszerű mikroszkópos eljárásokkal közvetlenül is megfigyelték a szénatomok jellegzetes hexagonális rácselrendeződését.

A mechanikai tulajdonságok vizsgálata során a kutatók egy gyémánthegyű műszerrel végeztek benyomódásos teszteket a mintán, így mérve fel annak keménységét.

A hexagonális gyémánt keménységét így mintegy 114 gigapascalra tették.

Ez az érték felülmúlja a természetes gyémánt körülbelül 110 gigapascalos keménységét. Az új anyag nemcsak keményebbnek bizonyult a hagyományos gyémántnál, hanem kiemelkedő hőstabilitást is mutatott.

A szerzők szerint ezek az eredmények végleg lezárják a hexagonális gyémánt létezése körüli, régóta fennálló tudományos vitát. A felfedezés emellett új betekintést nyújt a grafit gyémánttá alakulásának fázisátmenetébe, és megnyitja az utat az új anyag jövőbeli, fejlett technológiai alkalmazásai előtt.

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
Váratlan bejelentés: határozatlan időre leállította a kormány a jelentkezést a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programra
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Ukrajnán kívül okozott hatalmas környezeti katasztrófát az orosz támadás, veszélyben a lakosság vízellátása
