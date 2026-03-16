Itt a rezsim legújabb célpontja: lehetetlen helyzetbe hoznák Amerika ékkövét, a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót
Az iszlamista rezsim hadseregének szóvivője, Ebráhim Zolfagari megnevezte a legújabb célpont, ami rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat – közölte az Al-Dzsazíra.

A Khatam al-Anbiya (vagyis magyarul a „Próféták Pecsétje”) központi parancsnokság szóvivője elmondta, hogy a jelenleg a Vörös-tengeren, a szaúd-arábiai partoknál állomásozó USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó veszélyt jelent Iránra. A fenyegetés elhárítására

a jövőben Teherán a jövőben célba fogja venni azokat a logisztikai központokat, kikötőket, és egyéb támogató központokat, melyek a hadihajót szolgálják ki.

A támadások célja, hogy a rendkívül régóta, 2025 júniusa óta tartó küldetésen lévő hordozót lehetetlen helyzetbe hozzák az utánpótlások elvágásával.

A rezsim még az amerikai-izraeli támadás megindulása előtt kijelentette, hogy egy esetleges beavatkozás esetén azonnal célba fogja venni a repülőgép-hordozókat. A háború első napjaiban valóban rakétákat indítottak az Ománi-öbölben szolgálatot teljesítő USS Abraham Lincolnt, de a jelentések szerint a rakéták nem értek célt. A USS Gerald R. Fordon a múlt héten tűz ütött ki, de a jelentések szerint nem a harci tevékenység miatt csaptak fel a lángok. Az eset miatt két katona megsebesült.

Parlamenti választás és piaci reakciók

