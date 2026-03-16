Kétes hírű fegyver bukkanhat fel az atomhatalom arzenáljában? - Sok a kérdőjel a fegyverüzlet körül

Kína feltehetően már 2021-ben aláírt egy szerződést 36 darab Ka–52K Katran helikopter beszerzéséről (ez a géptípus kifejezetten hajófedélzetről működtethető verziója). Ennek a megállapodásnak a teljesítéséről azonban semmilyen nyilvános adat nem áll rendelkezésre. Ez az információs "vakfolt" jelentősen megnehezíti annak megítélését, hogy mennyire komoly és rendszerszerű Kína érdeklődése az orosz harci helikopterek iránt.

Az orosz hadiipar gyártókapacitása erősen kérdéses.

2023-ban a Ka–52-esek éves gyártási volumene mindössze 15 darab volt, a 2024-re és 2025-re vonatkozó adatok pedig nem nyilvánosak.

Ilyen tempó mellett rendkívül ambiciózus vállalásnak tűnik 48 gép exportra történő legyártása mindössze három év alatt.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az orosz légierő a szinte teljes Ka–52-es állományát beveti Ukrajnában. A 2025 eleji adatok szerint mintegy 75 darab Ka–52-es és Ka–52M típusú gép teljesít harci szolgálatot. A teljes orosz flotta tavaly nagyjából 82 helikopterből állt, így a meglévő állományból történő átadás sem tűnik reális opciónak.

A hajófedélzeti Ka–52K Katran több ponton is eltér az alapváltozattól. Összecsukható rotorlapátokkal és kisebb szárnyfelülettel rendelkezik, a fegyverzet számára pedig hat helyett mindössze négy függesztési ponttal bír. Mivel az orosz fegyveres erők nem rendeltek a típusból, a korábban jelzett szerződés megvalósulása esetén Kína lenne a helikopter egyetlen üzemeltetője.

A Ka–52-es típuscsalád iránt a kínai szakértők is élénk érdeklődést mutattak. Kínai elemzők 2024-ben az ukrajnai harci tapasztalatokra hivatkozva azt állították, hogy az orosz Ka–52-esek hamarosan képesek lesznek 30–50 kilométeres távolságból csapást mérni a különböző célpontokra.

Jelenleg a 48 darab Ka–52M megrendeléséről szóló értesülés meglehetősen megalapozatlannak tűnik. Az orosz gyártókapacitás korlátai és a meglévő flotta leterheltsége egyaránt kétségeket ébreszt. Emellett a korábbi Ka–52K-szerződés ismeretlen sorsa is arra utal, hogy a hír megerősítéséhez további hiteles információkra van szükség.

Címlapkép forrása: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons