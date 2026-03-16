Kilenc orosz katonai vezetőt szankcionált az Európai Unió, akiket civilek megöléséért tartanak felelősnek

Az Európai Unió Tanácsa március 16-án jelentette be a döntést. A bucsai körzetben az orosz megszállás alatt, 2022 februárja és márciusa között több mint 1400 civilt öltek meg. Az embereket sok esetben kivégezték, majd a holttestüket egyszerűen az utcán hagyták, vagy tömegsírokba temették.

A szankcionáltak között van Alekszandr Csajko vezérezredes, az orosz Keleti Katonai Körzet egykori parancsnoka.

Az átfogó invázió kezdetén ő volt a legmagasabb rangú orosz tiszt az ukrajnai hadszíntéren.

Az EU szerint parancsnokként ő viselte a felelősséget abban az időszakban, amikor az orosz csapatok bevonultak Bucsába.

Az európai uniós intézkedések további magas rangú orosz katonai vezetőket is érintenek. Ők irányították azokat az egységeket, amelyek Bucsában és a környező településeken, többek között Hosztomelben, Irpinyben és Borogyankában működtek.

Beosztásuknál fogva ők vezették alakulataikat, miközben azok több száz civilt gyilkoltak meg, egyes esetekben brutális kivégzések révén

- közölte az Európai Unió Tanácsa.

Az egyik szankcionált személy egy gyermek jogellenes örökbefogadásáért és deportálásáért is felelős, akit az orosz megszállás alatt álló Donyecki területről hurcoltak el. A Tanács közleménye szerint ezek a cselekmények emberiesség elleni és háborús bűncselekménynek minősülnek.

A kilenc érintett ellen vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat rendeltek el. Emellett az uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak a rendelkezésükre semmilyen pénzeszközt.

