FONTOS 10 ábrán mutatjuk, mi történik a fizetésekkel Magyarországon
Kilenc orosz katonai vezetőt szankcionált az Európai Unió, akiket civilek megöléséért tartanak felelősnek
Az Európai Unió kilenc orosz személyt sújtott szankciókkal az ukrajnai Kijevi területen található Bucsában elkövetett háborús bűnök miatt. A döntés a bucsai mészárlás negyedik évfordulójának közeledtével született meg - írta a Kyiv Independent.

Az Európai Unió Tanácsa március 16-án jelentette be a döntést. A bucsai körzetben az orosz megszállás alatt, 2022 februárja és márciusa között több mint 1400 civilt öltek meg. Az embereket sok esetben kivégezték, majd a holttestüket egyszerűen az utcán hagyták, vagy tömegsírokba temették.

A szankcionáltak között van Alekszandr Csajko vezérezredes, az orosz Keleti Katonai Körzet egykori parancsnoka.

Az átfogó invázió kezdetén ő volt a legmagasabb rangú orosz tiszt az ukrajnai hadszíntéren.

Az EU szerint parancsnokként ő viselte a felelősséget abban az időszakban, amikor az orosz csapatok bevonultak Bucsába.

Az európai uniós intézkedések további magas rangú orosz katonai vezetőket is érintenek. Ők irányították azokat az egységeket, amelyek Bucsában és a környező településeken, többek között Hosztomelben, Irpinyben és Borogyankában működtek.

Beosztásuknál fogva ők vezették alakulataikat, miközben azok több száz civilt gyilkoltak meg, egyes esetekben brutális kivégzések révén

- közölte az Európai Unió Tanácsa.

Az egyik szankcionált személy egy gyermek jogellenes örökbefogadásáért és deportálásáért is felelős, akit az orosz megszállás alatt álló Donyecki területről hurcoltak el. A Tanács közleménye szerint ezek a cselekmények emberiesség elleni és háborús bűncselekménynek minősülnek.

A kilenc érintett ellen vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat rendeltek el. Emellett az uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak a rendelkezésükre semmilyen pénzeszközt.

