Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket

Az amerikai fél még nem adott egyértelmű felvilágosítást Donald Trump amerikai elnök azon utasításával kapcsolatban, amely a nukleáris kísérletek felújítására vonatkozik - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy moszkvai atomsorompó-konferencia résztvevőinek kedden bemutatott videoüzenetében.

"Továbbra sem látszik esély arra, hogy hatályba lépjen az Átfogó Atomcsend Szerződés. Mint azt mindenki tudja és elismeri, ennek fő oka, hogy az Egyesült Államok még mindig nem ratifikálta ezt a szerződést. 2025 októberében az amerikai elnök nyilvános utasítást adott hadügyminiszterének a nukleáris kísérletek újraindítására.

Az amerikai fél részéről eddig nem érkezett egyértelmű magyarázat arra, hogy ez mit jelent, és nem arról van-e szó, hogy Washington fel fogja oldani a teljes körű nukleáris robbantásokra vonatkozó moratóriumot

- hangoztatta.

A külügyminiszter aggasztónak nevezte a Közel-Keleten kialakult katonai-politikai válságot az atomsorompó-rendszer jövője szempontjából. Rámutatott, hogy mind több ország erősödik meg abban a meggyőződésében, hogy csak a nukleáris fegyverek birtoklása jelenthet megbízható garanciát a biztonságuk elleni jogtalan támadásokkal szemben.

