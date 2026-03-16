Lépett az Ukrajnában sztárrá váló fegyvergyártó: ezek a filléres eszközök tehetik feleslegessé a világ legdrágább fegyvereit
Lépett az Ukrajnában sztárrá váló fegyvergyártó: ezek a filléres eszközök tehetik feleslegessé a világ legdrágább fegyvereit

A török Baykar védelmi vállalat közzétette legújabb, K2 jelölésű csapásmérő drónjának repülési tesztjeit. A próbák során az eszköz sikeresen demonstrálta az autonóm rajműveletet és a műholdas jelek nélküli, önálló navigációt - számolt be a Defense News.
A K2 egy merevszárnyas, úgynevezett cirkáló, vagy kóborló lőszer (loitering munition). A repülőgép hossza 5,1 méter, szárnyfesztávolsága 10 méter, magassága pedig 2,1 méter. A maximális felszálló tömege 800 kilogramm, amelyből 200 kilogrammot tesz ki a robbanófej. A gyártó adatai szerint a drón hatótávolsága meghaladja a 2000 kilométert, utazósebessége 200 km/h feletti, repülési ideje pedig több mint 13 óra.

A tesztek során öt darab K2-es gép mesterséges intelligenciával támogatott drónrajként működött együtt.

A fedélzeti szenzorok és szoftverek segítségével a gépek egymáshoz viszonyítva határozták meg a saját pozíciójukat. A raj a kötelék formációját mindvégig hiba nélkül tartotta, és minden kijelölt feladatot sikeresen végrehajtott.

A Baykar a K2-t viszonylag olcsó csapásmérő eszközként pozicionálja a piacon. Az alacsony darabár lehetővé teszi a tömeges rendszeresítést és bevetést, ezáltal a haderők jelentősen csökkenthetik a jóval drágább precíziós fegyverektől való függőségüket.

Parlamenti választás és piaci reakciók

