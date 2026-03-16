Megbénult a stratégiai olajútvonal: megérkezett Irán bosszúja, súlyos csapás ért egy kiemelt jelentőségű célpontot

A hétfői támadás hatalmas tüzet okozott a kikötői létesítményben, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A katasztrófavédelem azonnal a helyszínre vonult, és megkezdte a lángok megfékezését. A Reuters két, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a

dróncsapás miatt felfüggesztették az olajrakodási műveleteket a jelentős hajóüzemanyag-töltő kikötőben.

Szombaton egy másik dróncsapás és az azt követő tűz már komoly károkat okozott Fudzsairában. A kikötő stratégiai jelentőségét az adja, hogy ez az Emírségek egyetlen olyan olajexport-útvonala, amely elkerüli a Hormuzi-szorost.

Címlapkép forrása: Â© 2026 Bloomberg Finance LP via Getty Images