Megindult az európai atomhatalom hatalmas hadiflottája, bármikor megkezdődhet a százezres tömeg evakuálása

Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy a francia katonai szerepvállalás kizárólag védelmi jellegű. Kiemelte, hogy nem céljuk Franciaország bevonása a fegyveres konfliktusba. Ezt azt követően is megerősítette, hogy csütörtökön egy francia katona életét vesztette egy dróntámadásban az észak-iraki Erbíl térségében. A katona egy többnemzetiségű terrorellenes kiképző misszió keretében szolgált.
Nem állunk háborúban senkivel
– jelentette ki az elnök.
A francia haditengerészet mozgósítása a legjelentősebb európai katonai jelenlétté teszi Párizst a térségben.
A Languedoc fregatt Ciprus partjainál erősíti a drón- és rakétaelhárítást, két további fregatt pedig a Vörös-tengeren biztosítja a szabad tengeri hajózást. A Charles de Gaulle fedélzetén húsz Rafale típusú vadászgép állomásozik. Az Egyesült Arab Emírségekben található állandó francia támaszponton a kétszeresére, azaz tizenkettőre növelték a Rafale gépek számát.
A francia hatóságok emellett elismerték, hogy az Emírségeket célzó drónokat is elfogtak.
Franciaországnak több mint 400 ezer állampolgára él a Közel-Keleten, ami a legmagasabb szám az európai országok között. Közülük több mint a felük Izraelben, mintegy 60 ezren pedig az Emírségekben tartózkodnak. Macron szerint a hadihajók kivezénylése lehetővé teszi a vészhelyzetekre való gyors reagálást, szükség esetén a francia állampolgárok evakuálását is biztosítani tudják.
A francia fellépés gyorsasága szembeötlő kontrasztot mutat az Egyesült Királyság késlekedésével.
A HMS Dragon romboló például csak március 10-én hagyta el Portsmouth kikötőjét. Emiatt az ellenzéki pártok élesen bírálták Keir Starmer brit miniszterelnök kormányát. London mindezek mellett Typhoon és F-35-ös vadászgépeket, helikoptereket, valamint légvédelmi rendszereket is küldött a térségbe.
A katonai lépések mellett Macron aktív diplomáciai erőfeszítéseket is folytat. Ő volt az első nyugati vezető, aki a háború kitörése óta egyeztetett Maszud Pezeskian iráni elnökkel. Arra szólította fel Teheránt, hogy hagyjon fel a térség országai elleni csapásokkal, azonban felhívása válasz nélkül maradt. Libanonban – amely egykori francia mandátumterületeként hagyományosan Párizs befolyási övezetébe tartozik – a tűzszünet elérésén dolgozik. Eközben 800 francia katona szolgál az ENSZ békefenntartó missziójában, Párizs pedig 60 tonna segélyszállítmányt juttatott el Bejrútba.
Macron emellett nemzetközi együttműködést szorgalmaz a Hormuzi-szoros biztonságának garantálására, ezt hadihajókkal kísért tanker- és konténerhajó-konvojok formájában valósítanák meg, nem Trump kérésére az iráni katonai képességekre mért csapásokkal.
Bertrand Badie, a Sciences Po egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora ugyanakkor kételyeit fejezte ki a francia diplomácia mozgásterével kapcsolatban. Mint mondta, az európai vezetők közül ugyan Macronnak van a legnagyobb motivációja a diplomáciai aktivitásra, ám a helyzetét jelentősen nehezíti az alacsony belpolitikai támogatottsága. A professzor emlékeztetett arra is, hogy alig egy év van hátra az elnök hivatali idejéből. A szakértő szerint a jelenlegi válság megoldása egyszerűen meghaladja Franciaország valós befolyását.
